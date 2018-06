«Ingen» tror europamesteren kan vinne VM: – Ikke spesielt imponerende

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er vel ingen som har heist dem opp som favoritter. Måten de ble europamestere på var ikke spesielt imponerende. De vant kun én kamp – så tilfeldighetene spilte nok en stor rolle, mener NRK-ekspert og tidligere landslagssjef Egil Olsen.

Portugal vant EM i Frankrike, men fikk knallhard kritikk for sin defensive spillestil. de vant ikke én kamp i gruppespillet, og etter EMs kjedeligste kamp mot Kroatia i åttendedelsfinalen, rant det over for flere.

– Ser bedre ut

Portugals trener Fernando Santos har skapt et defensivt solid lag, som kun slapp inn fire mål i VM-kvalifiseringen. Etter tap mot Sveits i første kamp, fulgte portugiserne opp med ni strake seirer i de resterende kvalikkampene.

Hos bookmakerne er Portugal rangert langt bak favorittene Brasil, Tyskland, Spania og Frankrike.

– Jeg syns de ser bedre ut enn de gjorde i EM. Men mye kommer an på om de får en god start mot Spania, forteller NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det interessante med denne gruppen er oppsettet. Siden favorittene Portugal og Spania møtes i første kamp, kan taperen havne en utsatt posisjon, sier Torp.

Han er enig med Drillo at de defensive prioriteringene har vunnet Portugal få nye tilhengere.

– Du har fått maks ut av laget når du vinner EM. Men måten de spiller på er ikke den mest elegante og publikumsvennlige.

Siden 2016 har stopperparet blitt ett år eldre. Bruno Alves (36) og Pepe (35) kan fort ende i tempotrøbbel mot raske spisser, og da kan Portugals defensive stryke slå sprekker.

– Jeg har ikke tro på at de når langt. De kan komme ut av gruppen, men jeg blir heller ikke overrasket om de ryker ut i gruppespillet, sier Carl-Erik Torp.

GAMLE: Pepe (til venstre) og Bruno Alves er henholdsvis 35 og 36 år. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Lykkes Ronaldo i VM?

Den store x-faktoren for Portugal blir Cristiano Ronaldo. Real Madrid-spissen slet med en kneskade under VM i Brasil for fire år siden, og ble dømt til fengsel like før VM startet. Aleksander Schau håper den kontroversielle 33-åringen lykkes i Russland.

Med Fernando Santos som landslagstrener har Ronaldo scoret 31 mål på 36 kamper. Men i VM har det lugget litt for portugiseren, som har tre mål i løpet av tre VM.

– Det er jo gøy at så mange hisser seg opp over Ronaldo. Derfor er det litt moro om han scorer noen mål og gjøre den matadorfeiringa, sier Schau.