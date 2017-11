Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Før var det Petter Northug som sjokkerte verdenseliten. Nå får de et nytt sjokk, sier NRKs kommentator Jann Post etter Klæbos utrolige sprintfinale i finske Ruka.

For den norske unggutten rykket nærmest til fra første stavtak i halvmørket i de finske skoger, og fikk en luke etter bare få sekunder. En luke han aldri ga fra seg. For Klæbo bare økte, og kunne nesten bare slappe av inne på stadion.

– Han sjokkerer rett og slett resten av feltet. Det er helt eventyrlig. Han driver med noe helt annet enn de andre. For et løp, uttalte Post.

NISSEGRATULASJON: Selv den finske julenissen var imponert over Klæbos enorme rykk. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Verden har aldri sett maken, sa ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Så hva tenkte han egentlig selv da han rykket før det var gått 100 meter?

– Jeg prøvde bare å gjøre min greie. «Det var bare som det vart i finalen», sier Klæbo til NRK og smiler.

Skremt sprinttrener

Superlativene var uansett mange. Sprinttrener Arild Monsen er fra blant dem som er seg av beundring.

– Man blir jo nesten skremt av dette. Jeg trodde ikke det gikk an å bli så overlegen.

I sprintfinalen møtte Klæbo landslagskollegaene Sondre Turvoll Fossli og Pål Golberg, i tillegg til Calle Halfvarsson, Ristomatti Hakola og ikke minst italienske Fredrico Pellegrino.

Golberg sikret dobbelt norsk, mens svenske Calle Halfvarsson tok tredjeplassen.

– Det er jo moro å være med her for å se på da. Det er ikke vanlig, eller har i hvert fall ikke vært det, å gjøre sånn i sprintlangrenn. Det er gøy at han tør, og at han klarer det, skryter Golberg.

Klæbo har ikke noe imot at det er han alle snakker om etter verdenscupåpningen.

– Det er jo stas at det blir litt «blest» rundt det bare, sier han og gliser.

SUPERSPRINTER: Johannes Høsflot Klæbo var helt overlegen og slo Pål Golberg (t.h.) med 1,35 sekunder. Golberg bare ristet på hodet da han kom i mål. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ikke planlagt

Klæbo var desidert raskest i prologen, og vant sitt i heat i både kvartfinalen og semifinalen.

– Alle tre i finalen hadde fått beskjed om å være langt fremme, og Johannes sa han ville være i tet. Men jeg oppfattet ikke det som at han skulle gå solo. Jøss, tenkte jeg. Så tenkte jeg at dette faktisk kunne gå helt inn. Han sjokka jo egentlig de andre, så de ble også tatt på senga, forklarer sprinttrener Monsen.

– Jeg følte meg bra både i kvarten og semifinalen, og hadde egentlig bare planlagt å komme meg først i feltet. Så fikk jeg en liten luke, og da jeg kom til bakken og så hvor mange meter jeg hadde fått, så skjønte jeg at det ikke an å rote bort seieren, innrømmer Klæbo.

Forventningene er nå enda høyere til denne sesongen. Det lever 21-åringen godt med.

– Jeg satser på å ha sånn nivå fremover. Hva mer jeg har på lager er et godt spørsmål. Jeg får bare fortsette nå.

– Klønete

Seks norske menn tok seg fra prolog til finaleheatene. Eirik Brandsdal røk ut i kvartfinaleheatet.

– Jeg er skuffa over meg selv. Det var klønete gåing, og dårlig taktisk synes jeg, sier han til NRK.

Heller ikke sammenlagtfavoritt i Ruka, Martin Johnsrud Sundby, klarte å ta seg til semifinalen.

– Jeg synes det var greit jeg. Var ikke så halvgalt pigg opp bakken, men jeg er ikke rå nok til å hamle opp med de beste her, så jeg får slappe av på sofaen til i morgen, sier Sundby.

Emil Iversen tok seg til semifinale, men havnet helt sist.

– Jeg bommer jo totalt i den siste bakken, men jeg føler kroppen er fin og håper at det slutter å snø så det blir hardt og fint til de to siste dagene, forteller han.

Harsem til finale

Kathrine Harsem var eneste norske kvinne i finalen, etter en fiaskoprolog hvor fem av sju røk ut. Men hun må fortsatt vente litt på den første verdenscupseieren, for Harsem ble nummer fem.

Svenske Stina Nilsson tok seieren, foran Sadie Bjornsen fra USA og russiske Julija Belorukova.

– Det er en god start for meg, og prologen var ikke så bra, så jeg er glad det gikk så bra. Det var veldig spesielle forhold, men jeg hadde en god følelse hele veien i dag, sier Nilsson i seiersintervjuet på stadion.