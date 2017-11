– Eg trur aldri eg har opplevd så mange skadar nokon gong, seier Vålerenga-trenar og tidlegare landslagssjef Roy Johansen. Ni av hans 22 spelarar er ute med større eller mindre skader.

– Tre ankelskadar og tre skulderskadar er alvorleg og ikkje heldig for klubben.

Han peikar på ei særskild årsak til den auka skadefrekvensen: At banene blir mindre og mindre. Fleire av dei er no berre 26 meter breie, som i NHL. Tidlegare var banene 30 meter breie.

– Det har veldig stor påverknad på spelet. Det er berre i NHL dei har spelarar som er gode nok til det. I vår liga er ikkje spelarane så gode, og med stadig større tempo blir det derfor fleire taklingar og fall mot vantet med så kort avstand. Det blir meir trafikk, og det gir ein større helserisiko, også for hovudskadar, seier Johansen.

Det er ein påstand leiar Håkan Södergren i Norsk Topphockey kjenner seg igjen i.

– Smale baner er ei utfordring

FURUSET: Tradisjonell breidde på norske baner er 30 meter, men dei nye er nede mot 26 meter i breidda. – Dette er ikkje norske spelarar gode nok til å maistre skikkeleg, derfor kan det vere ei årsak til fleire ishockeyskadar, meiner VIF-trenar Roy Johansen Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er uvant for dei fleste spelarane. Dei er tyngre og raskare enn før, og det er ei utfordring, seier Södergren.

Men generalsekretær Ottar Eide trur ikkje det har så mykje å seie.

– Vi har ingen haldepunkt for å seie at smalare baner er skuld i at fleire blir skadde. Sjølvsagt kan det tenkjast at det blir fleire skader på mindre baner når tempoet blir større. Men det er for tidleg å trekkje den konklusjonen.

– Ein fysisk idrett

Roy Johansen vil gjere ha ein debatt om korleis tryggleiken til spelarane skal leggast vekt på.

– Trengst det strengare straffer for stygge taklingar?

– Straffene er iallfall ikkje for milde. Det er greitt å ha ein tydeleg strategi på straffeutmålinga, og at det er folk med lang ishockey-erfaring som fastset dei. Men vi må ikkje gløyme at ishockey er ein fysisk idrett.

Fekk skuldra av ledd

Martin Laumann Ylven er ein av dei som har fått stygge skader i år. Han blei tøft takla mot Storhamar måndag.

– Det går ikkje superbra. Skuldra er øydelagd og har store smerter. Den kom ut av ledd, og det verkar som nokre sener er slitne av. Og så er kragebeinet knekt, seier Ylven.

– Men det går fort i ishockey, det er ein fysisk sport, og det er ikkje lett å kontrollere alt heile tida. Av og til går det gale.