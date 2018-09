Det er foreløpig sparsomt med detaljer om hva som har skjedd med Vedvik, men den amerikanske klubben har sendt ut følgende utsagn:

– Vi er klar over at Kåre blir behandlet for hodeskader og overvåker situasjonen.

Ifølge lokalavisen Baltimore Sun skal kickeren ha blitt overfalt og ranet, men dette er foreløpig ikke bekreftet av andre kilder. Men både NBC og CBS omtaler hendelsen, men da med Baltimore-avisen som kilde.

Han blir nå behandlet på det lokale sykehuset og tilstanden skal være stabil, ifølge avisen.

– Ikke livstruende

Politiet i Baltimore kommenterer hendelsen slik:

– I morges klokken rundt klokken 04 ba Baltimore-brannvesenet Baltimore-politiet om hjelp i forbindelse med en skadet person. Da offiserer ankom området fant de offeret, identifisert som Kåre Vedvik. Han hadde skader på overkroppen og ble transportert til et lokalt sykehus for behandling. På dette tidspunktet har vi ikke fått bekreftet hvordan hans skader oppstod. Skadene er ikke livstruende, heter det i uttalelsen.

Det var knyttet stor spenning til om Vedvik var med i den videre troppen til Baltimore Ravens da den ble presentert i dag.

Har imponert

Etter hvert kom imidlertid klubben med den overraskende beskjeden om at Vedvik var satt på skadelisten til klubben, en såkalt «Reserve/Non-football injury list». Dermed er han trolig ute for resten av sesongen.

Vedvik, som signerte for Ravens i april, imponerte nylig stort i sin NFL-debut for klubben under en treningskamp og høstet da lovord fra NBCs kommentator:

– Han har en spektakulær fot, sa kommentator Al Michaels på NBC sin sending.