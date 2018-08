Vedvik (24) imponerte i første NFL-kamp

Natt til fredag ble årets første treningskamp i NFL spilt, mellom Baltimore Ravens og Chicago Bears. For Baltimore sto en norsk 24-åringen for all sparkingen.

Kåre Vedvik gjorde både avspark, punting, og field goal-sparking for Ravens, noe som er svært uvanlig – og han gjorde ingen store feil på noen av delene.

– Spektakulær fot

24-åringen markerte seg med et 31 yard langt field goal tidlig i kampen, i tillegg til et par sterke punts.

– Han har en spektakulær fot, sa kommentator Al Michaels på NBC sin sending, da nordmannen viste frem styrken i høyreslegga.

Rett etter pause dundret han også til med et punt som seilte 73 yards i lufta.

– En bombe av Vedvik!, utbrøt Michaels.

SPRAKET FRA SEG: – Han har en spektakulær fot, sa NBC-kommentatoren om Vedvik. Foto: Privat

Stavanger-karen snittet i underkant av 50 yards på sine sju punts, og traff på alt av field goals og ekstrapoeng. Baltimore vant kampen 17–16.

En god audition

Men selv om Vedvik imponerte stort i sin NFL-debut, så trenger ikke det bety at det er plass til han i Baltimore. Det kan det derimot være andre steder i NFL.

– Justin Tucker vil nok være kickeren til Baltimore når sesongen starter, men han gjør en god audition for andre lag som ser på, sa NBC-kommentator Michaels.

Og det er langt fra umulig at nattens kamp kan ha vært nok til å lokke et annet lag til å signere han.

Det skjedde nemlig med en Baltimore-kicker så sent som i 2016, da Will Lutz imponerte i treningskampene før sesongen. Han klarte derimot ikke utkonkurrere Tucker om kicker-jobben, men endte opp med å signere for New Orleans Saints i stedet. Der har han hatt kicker-jobben siden.

Mannen Vedvik prøver å ta jobben fra, Justin Tucker, sa følgende om nordmannen før fredagens kamp:

– Det er et ordtak som sier at hvis du er god nok, så vil ligaen finne deg. Jeg tror Kåre vil vise seg å være en av de spillerne, sier Justin Tucker til Washington Post.