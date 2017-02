– Er det noen av dem som ikke er tatt ut som kunne tatt medalje i Lahti?

– Ja. Hans Christer Holund.

Omtrent sånn var ordvekslingen mellom NRK og landslagstrener Tor Arne Hetland da VM-troppen ble presentert under NM på Lygna.

Søndag viste Holund hva sjefen snakket om. Han suste inn til en tredjeplass på 15 km klassisk under VM-generalprøven i Lahti, kun slått av Martin Johnsrud Sundby og finske Ivo Niskanen.

Vil ikke kritisere

Da kom selvfølgelig spørsmålet på den internasjonale pressekonferansen:

– Føler du deg klar for Lahti?

Svaret sier alt om hvor mange gode skiløpere Norge har:

– Jeg skal ikke til Lahti. Jeg er ikke god nok.

Holund er utpekt som reserve til VM, men er ikke inne i Norges kvote på 12 løpere. Det betyr at han kun kan komme til VM hvis det blir sykdom. Og på alle distanser har han en reserve foran seg i køen.

Til tross for søndagens formbeskjed, vil ikke Lyn-gutten kritisere landslagsledelsen.

– Nei, jeg har hatt hele forsesongen på å vise at jeg er god nok for VM. Det har jeg ikke klart. Og fram til NM var det 12 mann som presterte bedre enn meg. Det er sånn det er, og de må nesten ta ut et lag, påpeker Holund, som hadde en meget vanskelig start på sesongen.

KYSSET SNØEN: Hans Christer Holund måtte bite i gresset da VM-uttaket kom. Søndag kysset kan den blytunge Otepää-snøen etter tredjeplassen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Slo skuldra ut av ledd

I september slo han nemlig skulderen ut av ledd. Det førte til mange uker med alternativ trening.

Likevel rakk han altså å finne VM-formen. Han rakk det bare ikke tidlig nok til å kvalifisere seg for VM-laget.

– Det er selvfølgelig kjedelig. Løypa i Lahti er litt som her i Otepää, beintøff, og det passer meg veldig bra. Men uttaket er gjort og det bruker jeg ikke så mye energi på, sier han.

Så mens resten nå gjør seg klar for VM i Lahti, har Holund andre planer.

Norgescup neste

– Nå skal jeg gå norgescup neste helg. Og så er jeg jo reserve til Lahti. Så hvis noen blir sjuke så skal jeg prøve å være best mulig klar til da, fastslår 27-åringen, som fikk varme klemmer og også god hjelp av Martin Johnsrud Sundby søndag.

Mot slutten av løpet gikk Sundby nemlig sammen med finske Matti Heikkinen, som sloss med Holund om tredjeplassen.

– Jeg kunne ikke dra Matti opp på pallen i dag. Jeg sa «sorry, du kjemper mot mine gutter, så nå får du jobbe». Og han skjønte det, avslører Sundby.