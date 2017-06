– Det er jo helt vanvittig!, ropte Gjert Ingebrigtsen da sønnen passerte målstreken foran et euforisk Bislett Games-publikum torsdag kveld.

Lystavla viste tiden 3,56,29 og soleklar seier på den engelske mila (1 609 m).

– Han er kvalifisert til OL med den tiden, fortsatte far og trener Gjert entusiastisk, vel vitende om at OL-uttaket ligger lenger frem i tid.

SLUTTER IKKE Å IMPONERE: Jakob Ingebrigtsen viste nok en gang hvor unik han er.

Men når den tid kommer skal du ikke se bort ifra at 16-åringen er aktuell for Tokyo, for det er planen og han liker fryktelig fort allerede nå.

– Trodde du han skulle klare en sånn tid som det her?

– Nei. Eh, nei. Jeg trodde ikke på 56, nei det er vanvittig fort.

– Hvor fort er det egentlig?

– I Diamond League-stevner er det noen som ligger på det nivået her. Han er ekstrem, sier Gjert Ingebrigtsen, mens han titter etter sønnen og roper ut et lite «woho».

– Hva skal du si til han nå?

– Jeg vil bare klemme han.

Historisk i USA

Gjert Ingebrigtsen følger Jakob og sine to andre løpesønner verden over hele året. Han var også på plass i amerikanske Eugene for to uker og fem dager siden da Jakob ble tidenes første 16-åringen under fire minutter på en engelsk mil med tiden 3.58,07.

Da så pappa Gjert slik ut:

SPENT I EUGENE: Pappa Gjert Ingebrigtsen fulgte også sønnen Jakob da han for drøyt to uker siden ble tidenes første 16-åringe under fire minutter på en engelsk mil.

– Helt sykt

Under Bislett Games torsdag forbedret altså unggutten sin egen verdensrekord for 16-åringer med nesten to sekunder. Øvelsen var skreddersydd for at stortalentet skulle vinne på hjemmebane, men det brydde verken publikum eller Jakob selv seg så mye om.

– Det var helt sykt. Jeg perset med nesten to sekunder, jeg kunne ikke stått for noe særlig bedre i dag, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

I januar hadde han både kyssesyken og influensa, men nå føler Jakob Ingebrigtsen seg bedre enn noen gang.

– Jeg er i mitt livs form, sier unggutten som nå har målet klart:

– Jeg skal løpe 1 500 meter på 3,38-tallet.

Første sjanse kommer allerede til søndag.

Da NRK gjorde et nytt intervju med pappa Gjert i kulverten under Bislett stadion sent torsdag kveld, var han fortsatt meget imponert over sønnen.

– Det er ingen tvil om at han kommer til å bli verdens beste løper. Det er bare et tidsspørsmål.