Asbel Kiprop fra Kenya er tidenes yngste olympiske mester på 1500 meter for menn. Han hadde nylig fylt 19 år (30. juni) da han tok OL-gullet i Beijing i 2008 (19. august). Kiprop krysset imidlertid målstreken som nummer to og fikk gullet etter at Rashid Ramzi ble tatt for doping.

Jakob Ingebrigtsen kan ikke bli tidenes yngste OL-vinner på 1500 meter selv om han fortsatt eventuelt vil være 19 år hvis det eventuelt skulle skje (fyller 20 år 19. september i 2020).

Vebjørn Rodal var 23 år da han tok OL-gull på 800 meter i 1996.