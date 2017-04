– Det er ingen tvil om at det skal vere raudt kort når han utset spelaren for fare, slik som i går, seier Hauge om episoden der Coly slapp unna med gult kort etter å ha sett knottane i leggen på Orlov.

– Her taklar først Kristiansund-spelaren på ballen, og det gjer det litt vanskelegare. Deretter treffer han Brann-spelaren på leggen og utset spelaren for fare. Sett i ettertid er det klart at det burde vore raudt. Men dette er vanskeleg for dommaren å avsløre, seier Hauge.

Også dommaren i kampen, Svein Oddvar Moen, sa at han burde vist ut Coly.

– Det sa han til meg i dag tidleg, seier Orlov til NRK. – Men dommarar gjer feil dei også, legg han til.

– Også Pedersen burde hatt raudt

DOMMARSJEF: Terje Hauge meiner at dommarane stort sett har dømt glimrande i sesongstarten, men vedgår at det burde vore raudt både i Drammen i seriestarten og i Kristiansund i går Foto: Alf Ove Hansen / NTB scanpix

Hauge ville også hatt raudt kort til Strømsgodsets Marcus Pedersen som takla Haugesunds Kristoffer Haraldseid hardt i første serierunde. Haraldseid måtte forlate kampen med krykker.

Men Hauge legg også vekt på at begge desse situasjonane var vanskelege å sjå for dommaren.

– Nokre situasjonar blir skjult og skjerma når vi berre får sjå det ein gong. Det er vanskeleg for dommarane å sjå treffpunktet. Vi har trua på det vi held på med. Vi ser masse videoklipp, og vi deler erfaring, seier Hauge til NRK.

– Korleis skal de jobbe for å unngå at dette skjer igjen?

– Det er berre å jobbe endå hardare med å ha rette vinklar, avstandar, posisjonering og å bruke teamet sitt, seier dommarsjefen.

– Har dømt glimrande

Dommarane har jobba med dette i to sesongar og har sagt at dei har eit stort mål i å verne spelarane ute på bana.

Hauge er generelt nøgd med dommarinnsatsen i dei tre første serierundane.

– Dommarane har dømt glimrande, sjølv om det er to taklinger som kunne vore handtert betre. Men slikt skjer ikkje ofte. Strekkjer vi det ut i talet på kampar, så er eg som dommarsjef veldig nøgd totalt sett, seier Terje Hauge.

– Korleis stiller NFF seg til videodømming?

– Vi følgjer med kva FIFA og IFAB (den internasjonale regelkomiteen) gjer. Der er det prosjekt på gang, og videodømming skal visstnok bli brukt i VM 2018.

– Vi er positive til at video kan avsløre slike taklingar, men blir ikkje med i noko prøveprosjekt. Derfor er det eit stykke fram enno, seier Hauge.

Det er delt ut tre raude og 63 gule kort i løpet av dei 24 første kampane i årets elitserie.