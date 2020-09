16 år etter dette, møtes endelig de to sjakkgigantene på nytt

Carlsen skal nemlig møte sjakklegenden og læremesteren Garri Kasparov i en Fischer Random-turnering i St. Louis i USA kommende helg.

Turneringen er foreløpig ikke trukket, men siden alle de ti spillerne møter hverandre, er sjakkverdenen garantert et møte av de helt sjeldne.

Ingen gjennom tidene, heller ikke Kasparov, kan vise til en høyere FIDE-rating enn Carlsen.

Men der nordmannen snart har ti år som verdensener, tronet Kasparov 20 år på sjakktronen, fra 1985 til 2005.

Har bare møttes en gang

Kasparovs fall begynte samtidig som sjakkverdenen – og ikke minst Kasparov selv – la merke til et ungt supertalent fra Norge.

Carlsen var 13 år da han holdt en forfjamset verdensener til remis i en turnering på Island våren 2004.

16 og et halvt år senere er rollene snudd på hodet. Kan den 57 år gamle sjakklegenden overrumple sin tidligere elev?

GIGANTENE: Garri Kasparov (t.v.) er ansett som tidenes beste sjakkspiller av mange, deriblant mangeårig verdensener Magnus Carlsen. Foto: Bill Greenblatt/Maria Emelianova / AFP/AP

Carlsen mener selv at han må være på tå hev når han møter russeren.

– Jeg så tydelig i matchen mot Fabiano Caruana i fjor at Kasparov fortsatt kan utspille verdenseliten jevnlig, men har problemer med å fullføre partier, sier han til NRK.

– Jeg regner ham fortsatt som ekstremt farlig i enkeltpartier, men ikke en av hovedkandidatene til å vinne turneringen, legger han til.

– Favoritt

NRK-ekspert Atle Grønn er ikke i tvil om hvem som er favoritt.

– Carlsen har vunnet alt, og den eneste han ikke har slått er Kasparov. Magnus vil være storfavoritt, sier Grønn.

EKSPERT: Atle Grønn. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Eksperten er ikke i tvil om hvem et nederlag vil svi mest for.

– I og med at det er fischersjakk gir det Kasparov en fair sjanse, men særlig Magnus har mye å tape. Hvis Kasparov skal vinne den, vil svi noe helt j ... for Magnus og være en enorm seier for Kasparov, sier Grønn.

– Det er tøft av Magnus å stille i en sånn setting. Kasparov kan unnskylde alt på alderen. Magnus har ingen unnskyldninger. Det skal han ha, Carlsen, han er ikke redd for utfordringer.

Dette er fischersjakk Ekspandér faktaboks Ble oppfunnet av Robert James Fischer, kjent som Bobby Fischer, for å komme unna sjakkens åpningsteorier.

Bruker samme brikker og brett som i vanlig sjakk.

Bøndene blir oppstilt som vanlig. Plasseringen til offiserene blir trukket før hvert spill.

To unntak: Kongen skal alltid stå mellom tårnene slik at det mulig med rokade. Og løperne skal stå på felter med hver sin farge som i vanlig sjakk.

Kalles ofte for «960-sjakk», fordi det er 960 ulike posisjoner i spillet. :

Kasparov tar det tilsynelatende ikke så tungt dersom han skulle tape mot Carlsen. På Twitter skriver 57-åringen med et glimt i øyet at han skal saksøke de yngre spillerne for misbruk av eldre dersom han ikke gjør det bra.

– En skuffelse

Atle Grønn er tydelig på at Kasparov vil spille på et langt lavere nivå nå sammenlignet med da han dominerte i verdenseliten.

– Han er livsfarlig. Dritgod. Men han er gammel, det skal sies. Kasparov ble knust av Caruana i fjor, men nå er det altså fischersjakk, så han har en sjanse.

En annen NRK-ekspert, Torstein Bae, forventer ingen stor sjakkopplevelse når dagens ener og den tidligere ener møtes.

EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Ole Kaland / NRK

– Kasparov har de siste årene vist seg å være en liten skuffelse. Vi har utrolige minner av ham fra 1985 til 2005, men det har ikke vært det samme etter comebacket. Han har sine glimt, men er blitt eldre og har ikke løpende spilletrening, sier han.

– Det har vært store tabber og dårlig tidsbruk. Det blir en morsom greie, og det blir flott å se Kasparov, men jeg frykter at det blir et antiklimaks, sier Bae.