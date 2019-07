Erfarne Venus Williams har sju Grand Slam-titler i beltet (to av disse på gresset i London), men mot 15 år gamle Coco var det ungdommen som trakk det lengste strået.

Aldersforskjellen mellom de to er hele 24 år, men mandag spilte det unge tennistalentet uten respekt og slo ut Williams med settsifrene 6-4, 6-4.

– Det er første gang jeg har begynt å gråte etter å ha vunnet en kamp. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, sier Gauff til BBC.

Gauff har lenge blitt omtalt som et stort talent og var den yngste spilleren noensinne til å kvalifisere seg til hovedturneringen i år. I fjor vant hun juniorturneringen i US Open.

– Å spille mot Venus eller Serena er en drøm som kommer i oppfyllelse for meg, sa hun tidligere denne uken.

SJOKK: Cori "Coco" Gauff . Foto: Tim Ireland / AP

Takket for inspirasjonen

Antagelig drømte hun ikke om at det skulle ende med seier. Etter kampen fortalte hun at hun hadde takket Venus Williams for alt hun hadde betydd for henne.

Gauff startet nemlig med tennis etter å ha sett Venus og hennes yngre søster Serena spille i sine yngre dager.

– Jeg ville ikke ha vært her hadde det ikke vært for henne.

– Jeg fortalte henne at hun var så inspirerende, og at jeg alltid har hatt lyst til å si det, men jeg har ikke turt å gjøre det før nå.

– En sensasjon

Eurosport-ekspert Christer Francke kommenterte kampen og omtalte seieren som en sensasjon:

– Dette her er litt av en sensasjon.

– Hun har sett opp til disse Williams-søstrene i så mange år. Vi ser nok en ny stjerne komme opp her, sa han under sendingen.

For ordens skyld: Williams er ranket som nummer 44 i verden, mens Gauff er ranket som 313.

– Hun gjorde alt riktig i dag, sa en fattet Venus Williams etter tapet.

Det nye tennisidolet møter nå 30-åringen Magdalena Rybarikova (139 i verden) fra Slovakia i 2. runde.