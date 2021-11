Nå kan flere få startlån

– Når du leier et sted å bo vet du ikke når du må flytte. Når du eier din egen bolig får du mer frihet. Det føles også tryggere, sier Yohannes Okubazgi.

I september i år kunne han, kona og deres tre barn endelig flytte inn i en bolig de eier selv.

Det var startlån som gjorde det mulig. Det er lån som bare gis til personer eller familier som ikke får lån i vanlige banker.

De siste årene har rundt 7000 husstander fått innvilget startlån årlig, og nå kan det bli enda flere.

Grunnen er regjeringens endringer i statsbudsjettet for 2022, som inneholder forslag om å gi Husbanken 2 milliarder kroner ekstra til startlån.

– Isolert sett kan det bety at om lag 1000 ekstra husstander kan få startlån. Beregningen forutsetter at lånene i snitt er på 2 millioner kroner, sier Are Sauren.

Han er fagdirektør i Husbanken, som sitter på startlånspotten kommunene kan søke om. Kommunene har ansvar for å behandle søknader fra sine innbyggere.

– Viktig for å gi barn stabilitet

Okubazgis drøm om å bli boligeier ble sådd på voksenopplæringen i Arendal. Det var der han først fikk høre om startlån, og skjønte at det kunne være en mulighet for hans familie.

Arendal kommune er den kommunen i Agder som har innvilget flest startlån de ti siste årene.

Bak dette ligger en bevisst satsing på startlån, som i dag har barnefamilier som hovedmålgruppe.

Saksbehandler for Husbankordningene i Arendal Hilde Hegerlund, sier at å gi barnefamilier mulighet til å eie sin egen bolig, er viktig for å gi barna stabilitet.

– Det gjør at de kan slå rot på ett sted, gå i samme barnehage og skolekrets og få venner der, sier hun.

Hegerlund forteller også at målgruppen for startlån har endret seg.

– Det er ikke lenger bare de med fast, lav inntekt som kan få startlån. Det kan for eksempel være lærere og andre med høyere utdanning, som ikke får lån i private banker på grunn av innstramminger i krav til fast ansettelse og egenkapital.

Økonomikurs for innbyggerne

I Arendal har kurs i egen økonomi vært en del av satsingen på startlån.

– Målet er jo ikke at vi skal låne ut masse penger, men at de vi satser på skal klare forpliktelsene som følger med et lån og lykkes med å eie sin egen bolig, sier Hegerlund.

Hun påpeker at startlån ikke er noen lettvint løsning, men at det har noen fordeler.

Renten er som regel lavere og man kan få lengre nedbetalingstid.

Kommunen kan også være behjelpelig med å gi avdragsfrihet om lånetakere skulle få problemer med inntekten i en periode. Fast inntekt er en forutsetning for å få startlån.

Kommunedirektør i Arendal Harald Danielsen, tror ordningen betyr mye for dem som får startlån. Han er fornøyd med at kommunen bruker mye penger på dette.

– Det er noe med å eie sin egen bolig og å få ta del i verdistigningen i boligmarkedet.

Han sier det er kommunen som tar risikoen ved tap, men påpeker at de har lite av det.

I år har Arendal kommune lånt 150 millioner kroner av Husbanken. De satser på like mye neste år.

Regjeringspartiene og SV er fortsatt i forhandlinger om statsbudsjettet for neste år.