Da Kristensen kom til Norge i 2001 oppga hun at hun kom fra det krigsherjede Somalia. Men etter undersøkelser fra myndighetene i 2014 innrømmet hun at hun var fra nabolandet Djibouti.

Både Utlendingsdirektoratet, tingretten og Utlendingsnemnda har stadfestet at Kristensen skal sendes tilbake til Djibouti.

– Jeg føler at jeg blir behandlet som en forbryter. Jeg vil være her med ungene mine, sier Yasmine Kristensen til NRK.

Firebarnsmor ut av landet Du trenger javascript for å se video.

Løy for politiet

Under intervju med politiet i 2003 og 2004 oppgav hun også at hun var somalisk statsborger. Trusler om tvangsekteskap skal være årsaken til at hun løy for å få opphold i Norge.

– Jeg var livredd for å bli sendt tilbake og bli gift med den gamle mannen. Jeg ville ha min rett som kvinne, føle meg fri og gifte meg med en jeg elsker, sier hun.

Hun ble innvilget opphold permanent i 2007.

Ekteparet Kristensen håper at vedtaket kan bli omgjort og at hun får bli i Norge. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Ville uansett ha fått opphold

Lyngdalskvinnens advokat mener at Kristensen har gitt uriktige opplysninger mot bedre vitende, da hun likevel ville ha fått opphold ved familiegjenforeningen. Hun søkte om familiegjenforening med ektemannen i 2004.

Utlendingsnemnda mener det er til barnas beste at lyngdalskvinna ikke utvises, men de konkluderer med at saken er for alvorlig til at de kan ta hensyn til barnas beste.

– Hensyn til barna er veldig viktig i avgjørelser som denne. I tilsvarende saker hvor det ikke er barn inne i bildet, blir de utvist varig. Det vil si at de aldri får lov til å komme tilbake til Norge. Fordi det er barn inne i bildet, så er innreiseforbudet for henne satt til to år, opplyser Georg Magne Rønnevig, seksjonssjef i Utlendingsnemnda.

Engasjement

Sten Sørensen mener vedtaket ødelegger familien. Foto: Troens Bevis

Mange har involvert seg, blant dem pastor og KrF-politiker i Lyngdal, Sten Sørensen. Han er overrasket over avgjørelsen om å frata Yasmine statsborgerskapet.

– At noe som skjedde for 16 år siden, da hun var 18 år gammel, skal det få så fatale konsekvenser i dag. Det mener jeg er galt. Det er å ødelegge familien, mener Sørensen.

Ektemannen Rolf Erik Kristensen ser mørkt på å skulle ha aleneansvar for fire barn i alderen 4-12 år, og samtidig tjene pengene som trengs for å kunne søke om famliliegjenforening igjen.

– Det er helt rått, vi blir jo behandlet som kriminelle og selv kriminelle blir ikke kastet ut. Og de mister heller ikke statsborgerskapet. Dette er strengt og står ikke i forhold til den løgnen som ble gjort for mange år siden, sier han.