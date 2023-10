– Jeg er veldig fortvilet. Det plager meg at vi ikke vet noe som helst, sier Khaled til NRK.

Den 65 år gamle syriske mannen er bosatt i Libanon.

Derfra har han fulgt nyhetene om datteren og barnebarnet i Norge. De to ble funnet døde i en bolig i Kristiansand onsdag 27. september.

Khaled virker tydelig preget av hendelsen på telefonen.

– Jeg vil gjerne dra til Norge for å finne ut hva som har skjedd, sier han.

Mange har lagt ned lys, blomster og en siste hilsen til moren og datteren som ble funnet døde i en bolig i Vågsbygd i Kristiansand sist uke. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

Besøkte faren i sommer

Ifølge faren forlot datteren Libanon for 16 år siden sammen med en tidligere ektemann og to barn.

Siste gang 65-åringen så datteren sin var i sommer.

Da skal hun, ifølge faren, ha vært på besøk i Libanon og bodde hos ham sammen med eksmannen, som politiet har etterlyst internasjonalt og siktet for dobbeltdrapet.

– Han virket grei, men jeg visste ingenting om hva som foregikk mellom ham og datteren min, sier faren om den etterlyste mannen.

Han forteller at datteren og familien hennes besøkte ham i ti dager.

Han snakket med datteren for siste gang forrige uke.

– Da fortalte hun at hun hadde fått skillsmissepapirene.

Savner mer informasjon

Khaled sier at han får lite informasjon om saken.

– Politiet gir oss ingenting, sier han.

Faren forteller også at han har kontaktet både FN og den norske ambassaden i Libanon uten å få noen svar om hva som har skjedd.

Politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt kjenner seg ikke igjen i kritikken fra faren.

Hun forteller at det tidlig i saken ble etablert en pårørendekontakt som har jevnlig kontakt med de pårørende.

– I en sak med pågående etterforskning er det også begrenset hva slags informasjon vi kan gå ut med av hensyn til den videre etterforskningen, sier Pedersen.

Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt sier at de ikke har mottatt noen signaler fra pårørende som synes de har fått for lite informasjon. Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Abdelilah Saeme og Åse Drabløs er bistandsadvokater for barna til den drepte moren. De forteller at de opplever at kontakten med politiet har vært god.

– Dette er en vanskelig tid for familien. De er i dyp sorg, sier bistandsadvokatene.

Utelukker ikke flere gjerningsmenn

Dagen etter at de to døde ble funnet, gikk politiet ut med en etterlysning av Alwan Ahmed Alawneh (46) som er far til den døde åtteåringen. Han er siktet i saken.

Ifølge politiet betyr ikke det nødvendigvis at han er gjerningspersonen. De utelukker heller ikke at det er flere som kan stå bak.

46-åringen er norsk statsborger og opprinnelig fra Palestina. Politiet har foreløpig ikke fått kontakt med siktede.

Alwan Ahmed Alawneh ble sist observert på Kiwi Torvet i Kristiansand tirsdag kveld. Foto: Politiet

NRK har tidligere snakket med en fetter av den drepte kvinnen. Han bor utenlands og forteller at han sist snakket med henne på telefon for to uker siden.

– Vi sørger og kan ikke forestille oss hva som har skjedd. Vi føler at vi drømmer, sa han.

Faren sier han trygler Norge og det norske folk om hjelp til å få se datteren en siste gang.

– Jeg vil se min datter før hun begraves, sier han.