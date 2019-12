Lillebror Julius

Julius ble født 26 desember 1979.

Han fikk navnet «Julius» fordi han ble født nettopp i jula.

Da han ble avvist av moren, flyttet Julius først inn hos familien Glad. Etter en stund overtok familien Moseid omsorgen.

For at han ikke skulle knytte seg for sterkt til en familie, bodde han vekselvis hos familiene Glad og Moseid de første månedene.

Dyrepasser Grete Svendsen hadde også ansvaret for Julius i sitt hjem i perioder da han bodde hos menneskene.

I 2005 tok han over som leder for sjimpanseflokken i Kristiansand dyrepark.

I 2017 bekreftet en gentest at Julius tilhører underarten vestafrikansk sjimpanse.

Det finnes under 65.000 igjen i naturen. Dette gjør Julius verdifull i bevaringsprogrammet for sjimpanser.

Målet er nå at han skal få flere unger for å føre arten videre.

Siden Julius er den eneste vestafrikanske sjimpansen Dyreparken har, vil de prøve å styrke flokken med én til to vestafrikanske hunnsjimpanser i tiden som kommer.

Kilder:

Dyreparken.

Som ein bror: historia om sjimpansen Julius. Av journalist og forfatter Alfred Fidjestøl.