– Vi innhenter nå opplysninger og forsøker å få oversikt over hendelsesforløpet, sier operasjonsleder Ronny Aateigen Andersen i Agder politidistrikt.

Han opplyser at politiet fikk melding om slåssing ved kjøpesenteret Alti i Mandal sentrum klokka 21.05.

Politiet var på dette tidspunktet på vei til stedet med flere enheter.

– Vi har kontakt med flere involverte og tilstedeværende for å få oversikt over hendelsesforløpet, sier Andersen mandag kveld.

Sendt til sykehus

En person er sendt med ambulanse til sykehuset i Kristiansand etter voldshendelsen. Skadeomfanget på vedkommende er uavklart.

NRKs reporter på stedet opplyser mandag at det var minst tre politibiler ved kjøpesenteret.

Klokka 22.30 skal politiet ifølge NRKs reporter være ferdige med arbeidet på stedet.

Flere involverte

Operasjonsleder Andersen ønsker mandag kveld verken å oppgi alder eller kjønn på vedkommende.

– Kan dere si noe om hvor mange som er involvert?

– Nei, vi kan ikke si noen detaljer om det, men vi kan si at det er flere involverte.

– Er det brukt noen form for våpen?

– Nei, det kan vi ikke si noe om. Opplysninger om hva som har skjedd og på hvilken måte er en av de opplysningen vi ønsker å finne ut av, sier Andersen til NRK.

Ifølge Fædrelandsvennen er to personer pågrepet av politiet etter voldshendelsen. Lindesnes Avis melder at alle de involverte skal være under 18 år.

Tirsdag morgen er det enda ikke gjennomført avhør av de pågrepne.