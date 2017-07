Vil sjekke alderen på pornotittere

Kjell Ingolf Ropstad i Aust-Agder KrF vil sikre at barn ikke har tilgang på porno ved at man må logge inn med for eksempel bank-ID på pornografiske nettsider. Denne uken lovet statsminister i Storbritannia, Theresa May, å innføre et pornofilter. Les mer.