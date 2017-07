– Som politiker synes jeg det er et spennende tiltak. Som pappa er jeg bekymret for at barn i Norge er på Europatoppen når det gjelder å se på porno, sier nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Han fortsetter:

NYE TILTAK: Theresa May og den britiske regjeringen innførte denne uka nye tiltak mot nettporno. Foto: Matt Dunham / AP

– Dette er en utfordring som norske politikerne bør se på. Norge bør også vurdere tiltaket som gjøres i Storbritannia.

Statsminister Theresa May og den britiske regjeringen varslet denne uken om nye tiltak mot nettporno. Den nye loven vil blant annet innebære at pornografiske nettsider må verifisere alderen til brukeren ved hjelp av kredittkort, for at de skal få tilgang til nettstedet. Målet med loven er å beskytte barn mot pornografi.

Det er tabu å snakke om regulering av internett også med pornografi. Kjell Ingolf Ropstad

Myndighetenes oppgave

Kjell Ingolf Ropstad i KrF mener det i hovedsak er foreldrenes ansvar å sikre at barn ikke ser på porno. Samtidig har myndighetene en oppgave med å regulere tilgangen ved å sette aldersgrenser, enten dette gjelder filmer, alkohol eller spill.

– Jeg mener det er feil at porno slipper unna, sier Ropstad.

GJENNOMFØRBART: Nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, mener en alderssperre vil være mulig å gjennomføre uten at det vil være til hinder for personvernet. Foto: Terje Haukenes

Han synes det er bra at Stortinget har valgt å opprette et utvalg for å se på hvordan man kan beskytte barn mot porno, men han kunne ønske politikerne gjorde enda mer. Ropstad mener blant annet barne- og likestillingsminister, Solveig Horne, kunne jobbet mer aktivt mot nettporno, både i dialog med internettleverandørene og med selskapene.

– Det er tabu å snakke om regulering av internett også med pornografi. Jeg mener tiden er moden for et tiltak, sier Ropstad.

Barne- og likestillingsdepartementet ønsket ikke å kommentere saken.

Kritisk til vedtaket

Direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, mener tiltaket om å kreve kredittkortdetaljer fra brukeren er problematisk.

– Det er mange grunner til å være kritisk til denne tankegangen. Den ene er konsekvensen av at nettstedet pålegges å føre et register over hvem som bruker det. Dette er ekstremt problematisk i seg selv, sier direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse.

Å sitte med slik informasjon kan være problematisk. Torgeir Waterhouse

Han mener det handler hvilke data en tjenesteleverandør skal ha om brukerne sine, og om personers rett til fri tilgang til informasjon og innholdstjenester på nett.

PROBLEMATISK: Direktør for internett og nye medier i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, mener tiltaket i Storbritannia bryter med personvernet. Foto: IKT Norge

– Å sitte med slik informasjon kan være problematisk. Det er ikke lenge siden vi hadde store menneskelige konsekvenser av at data fra den type tjenester hadde kommet på avveie, sier Waterhouse.

Ikke kontroll på innholdet

Ifølge Waterhouse er det dessuten mange nettjenester som ikke blir omfattet av reglementet. Han mener verken Theresa May, KrF eller Stortinget har mandat til å regulere innholdet som kommer fra andre deler av verden.