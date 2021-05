Vil frem i vaksinekøen: – Jeg får ikke dette året tilbake

– Det er vanskelig å vite at vi ikke blir prioritert sånn som det er nå. Vi har behov for å være sammen med venner og å møte andre, sier Ida Maria Mustad.

Avgangseleven ved den videregående skolen KKG i Kristiansand, lengter etter å kunne være mer sosial.

– Det er for oss det er vanskeligst å holde avstand.

At mange unge sliter med å holde avstand, har blitt veldig tydelig i det siste. Politi landet over har vært nødt til å rykke ut fordi alt for mange har samlet seg.

Christina Egeland, som også er elev ved KKG, tror det er fornuftig å gi unge vaksine først.

– Det er mye smitte blant oss, så det kan være lurt å flytte oss fram i køen. Det vil både bremse smitten og bidra til å beskytte de som er eldre, sier hun.

Maria Mustad og Christina Egeland mener det er riktig å vurdere om unge skal fram i vaksinekøen. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

– Må veie smitte mot alvorlig sykdom

Mye smitte blant unge er bakgrunnen for at det jobbes med en ny vaksinestrategi, som kan endre prioriteringsrekkefølgen.

Ifølge overlege i FHI Preben Aavitsland, vil dette trolig bli avgjort i løpet av måneden.

– 11. mai skal FHI legge fram et innspill til departementet. Så skal regjeringen avgjøre hvilken rekkefølge personer mellom 18 og 44 år skal vaksineres i, sier Aavitsland.

Han sier det er er flere faktorer som vil spille inn.

– Vi må veie risikoen for å bli smittet opp mot risikoen for å bli alvorlig syk. Mens de unge har mer kontakt med andre og er mer utsatt for smitte, har personer i 40-åra større risiko for å bli alvorlig syke.

Overlege ved FHi Preben Aavitsland sier han forstår at unge har hatt det vanskelig under pandemien, men påpeker at det gjelder alle. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Vanskelig og ensomt

Elevene ved KKG er ikke alene om å ønske seg frem i køen. Det gjør også litt eldre studenter.

– Nå er det litt nok. Jeg får ikke dette året tilbake, sier 22 år gamle Julie Abrahamsen, som har studert i Oslo gjennom hele pandemien.

Hun kjenner motivasjonen er på vei ned.

Student Julie Abrahamsen kjenner at motivasjonen er på vei nedover. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Elisabeth Udjus, som også studerer i Oslo, sier det siste året har vært vanskelig, kjedelig og ensomt.

– Unge og spesielt studenter har slitt veldig under pandemien. Det kan jo tale for at man skal prioritere disse.

Elisabeth Udjus beskriver koronaåret som kjedelig, vanskelig og ensomt. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Får støtte fra voksne

Flere rektorer er bekymret for studentene sine.

– Det har vært et ekstremt tøft år for dem, sier rektor ved Universitetet i Bergen Margareth Hagen.

Hun ønsker at studentene skal bli vaksinert så fort som mulig, og viser til SHoT-undersøkelsen hvor 62.000 studenter har svart på spørsmål om hvordan det har vært å være student det siste året.

45 prosent sier at de har hatt eller har alvorlige psykiske plager.

Hagen oppfordrer ekspertene til å sette seg inn i denne.

Hun påpeker at hun har full tillitt til dem.

Det har også rektor ved UiO Svein Stølen, men han hadde gjerne sett at studentene får vaksine.

– For meg er det ikke noe problem at studentene får vaksine før meg.

Koronavaktene ved KKG tar også gjerne et steg tilbake for å slippe unge fram i køen.

– De trenger vaksinen mer enn vi gjør. De er over alt mens vi er mer forsiktige, sier Anita Drivdal.

– Jeg tenker det er helt greit, og spesielt med tanke på at det har vært så mye smitte blant ungdom, sier Siv Samuelsen.

Koronavaktene Siv Samuelsen og Anita Drivdal synes det er greit om unge kommer foran dem i vaksinekøen. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

– Det er verre for ungdom å få satt livet på pause

Folkehelsedirektør i Agder, Vegard Nilsen, håper de unge blir prioritert.

– Det er et poeng at de yngste har dominert smittebølgen i flere måneder nå.

Han er også bekymret for den psykiske balastningen.

– Det er verre for en ungdom å få satt livet på så lang pause, enn det er for en 40-åring, sier han.

Folkehelsedirektør i Agder Vegard Nilsen. Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Av de unge NRK har snakket med, er det bare student Flemming Ellingsen som synes det er feil at unge skal prioriteres.

– Jeg forstår argumentene, men samtidig har vi jo hele livet foran oss, sier han.