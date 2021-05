Ny festnatt – russ sparket etter ambulansepersonell

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Både lørdag kveld og natt til søndag meldte politiet flere steder i landet om fest.

Natt til 1. mai ble det meldt om høylytt festing flere steder i landet, og også lørdag kveld har politiet rundt om hatt det travelt.

På Randaberg utenfor Stavanger ble en ambulanse tilkalt for å hjelpe en overstadig beruset russ. Flere andre russ ble ufine og sparket etter ambulansepersonellet, som måtte tilkalle politiet.

– Den overstadig berusede ungdommen ble tatt med av ambulanse for sjekk. Politiet var i kontakt med de andre i russebussen og fikk strammet dem opp i forhold til oppførselen deres mot ambulansepersonellet, skriver politiet i Sørvest på Twitter.

Rånertreff i Lyngdal

I Byremo i Lyngdal hadde det samlet seg 250–300 ungdommer i forbindelse med et rånetreff lørdag kveld.

Rånertreffet ble etter hvert oppløst av politiet. Det opplyser oppdragsleder Øyvind Hægeland i politiet i Agder til NRK.

– Vi må kunne si det, at politiet er litt skuffa over vurderingsevnen til ungdommene, sier Hægeland.

Han sier han har forståelse for at ungdommene er lei av å leve under strenge koronatiltak.

Slik så det ut da politiet ankom rånetreffet i Byremo i Lyngdal. Foto: Politiet i Agder

Men forteller at det har vært langt flere meldinger om ordensforstyrrelse enn politiet har opplevd i koronaåret.

– Vi får masse meldinger, mye om ungdom og russ. Men det har vært et beskjedent omfang. Og alt har løst seg opp når politiet har kommet til stedet, sier Hægeland.

Det var folksomt i Nygårdsparken i Bergen lørdag kveld. Foto: Tipser

Travel natt for politiet.

Vest politidistrikt har også fått meldinger om utefester i Nygårdsparken, Skjoldabukta, Kollevågen og Sandviksbodene, skriver de på Twitter.

– Politiet rykker ut etterhvert som vi har kapasitet, skriver Vest politidistrikt.

I Bergen sentrum ble en mann i 20-årene slått bevisstløs av to menn natt til søndag. De to antatte gjerningsmennene ble pågrepet etter kort tid.

Offeret har vært bevisstløs og er sendt til Haugeland universitetssykehus for nærmere undersøkelser.

Mann tatt med softgun

I Bodø ble en beruset mann i 20-årene pågrepet i sentrum av byen, etter at han ble observert bærende på et håndvåpen.

Våpenet viste seg å være en softgun, skrev Nordland politidistrikt på Twitter, ved tretiden i natt. Ingen ble skadet i hendelsen.

I Stange i Hedmark ble to menn pågrepet for å ha utgitt seg for å være politifolk. De to skal ha utført trafikkontroller langs en vei i Romedal.

Nakstad: – Fortsatt smitterisiko utendørs

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det fortsatt er smitterisiko utendørs.

Assisterende direktør Espen Nakstad. Foto: Berit Roald / NTB

– Hvis du er tett på en person som er smitteførende, og vedkommende roper eller hoster eller nyser, eller puster fælt i nærheten av deg, så har du en reell smitterisiko. Da betyr det ikke så mye om du er ute eller inne, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK.

Men Nakstad sier det er fordeler ved å være ute:

– Det er at lufta beveger seg mer, og det er lettere å holde avstand, og du får ikke den risikoen for at sånne små dråper henger i lufta, og treffer den som du er nær, forklarer Nakstad.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Travel natt for politiet

Fest på Huk i Oslo

Også i Trondheim rykket politiet ut til området ved Theisendammen etter melding om 30–40 berusede ungdommer.

– Ikke bra i disse tider........., skriver politiet i Trøndelag på Twitter.

Natt til lørdag var ifølge politiet i Oslo en forholdsvis rolig natt.

Men natt til første mai har anslagsvis et hundretalls ungdommer har lørdag kveld samlet seg ved Huk på Bygdøy i Oslo.

Oppdragsleder Martin Martinsen i Oslo politidistrikt bekrefter overfor VG at politiet kjent med situasjonen.

Politiet er til stede, etter meldinger om «mye musikk og beruset ungdom» på stedet. De bekrefter at det er feststemning i området.