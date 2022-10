CO₂ i atmosfæren 416 ppm 1,5-gradersmålet +1.02°C Les mer om klima

I små, lukkede reaktorer på en av Nibios avdelinger på Ås vokser det forskjellige typer mikroalger.

Målet er å finne de algene som er optimale til bruk i dyrefôr.

Blant annet med tanke på innhold av proteiner, aminosyrer og fettsyrer.

En grøt av alger, produsert i fotobio-reaktoren på Ås. Foto: E. Fløistad / NIBIO

Det kan bety mye for veksten, men ikke minst for helsa til dyra.

Denne gangen gjelder det kylling.

– Vi er i en tidlig fase, men vi håper på å kunne skreddersy en sammensetning av alger som er helsemessig bra for kyllingen og samtidig bra for oss mennesker, sier direktør for bærekraftig innovasjon hos Norsk Kylling, Hilde Talseth.

Økonomisk løft

Norsk Kylling, som er heleid av Rema Industrier AS, har i flere år forsøkt å erstatte soya med andre proteinkilder.

– Nesten 80 prosent av vårt klimaavtrykk kommer fra kyllingfôr. Vårt mål er å finne nye proteinkilder som kan gå direkte inn i kyllingfôret, og som ikke nødvendigvis skal brukes som mat for mennesker, sier Talseth.

For noen år siden hadde ikke denne type produksjon vært økonomisk forsvarlig.

Nå er bildet endret, med økte kostnader internasjonalt, både på transport og varer.

Kyllinger få dager etter klekking. Foto: Pål Tegnander / NRK

Store landbaserte anlegg

Stig Borgvang er forskningsleder i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

– Vi ønsker å få den algeveksten som foregår i de små tankene til å fungere også i store anlegg, sier Borgvang.

– På sikt er målet å kunne produsere alger i stor skala i Norge, i landbaserte anlegg.

Algene produserer oksygen, men trenger blant annet CO₂ og lys for å vokse. Derfor skjer forskningen i lukkede anlegg.

Ett mål i framtida er å kunne fange CO 2 -utslipp fra industri til bruk i denne produksjonen.

Forskningen er støttet av Norges forskningsråd og prosjektet ledes av Svein-Egil Hoberg, daglig leder i firmaet Algæ.

Daglig leder i Algæ & AlgeNatura, Svein-Egil Hoberg, har godt håp om suksess innen produksjon av mikroalger i Norge. Foto: Privat

Ser store muligheter

Hoberg ser store muligheter innen produksjon av mikroalger i Norge.

– Alger er et veldig spennende som et mulig alternativ til soya i dyrefôr. Ikke bare som kilde til proteiner, men også vitaminer, fettsyrer og aminosyrer, sier han.

Selskapet han leder har også etablert AlgeNatura, som jobber med å etablere en egen industri basert på algevekst gjennom CO2-fangst.

– Vårt mål er å hente CO₂ fra utslippskilder og bruke det inn i en verdikjede som produserer algemasse, sier Hoberg.

Og når kyllingfôret er på plass, er turen kort til en annen stor industri for oppdrett, tror Hoberg; laksenæringen.