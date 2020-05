Vil bygge batterifabrikk til over fem milliarder kroner

– Batterifabrikker har behov for enorme mengder kraft. Det har Norge. Og Sørlandet er nært det europeiske markedet. Geografi er avgjørende viktig hvis vi skal lykkes.

Det sier Bjørn Rune Gjelsten (63) til Dagens Næringsliv, som først omtalte saken.

Fabrikken skal produsere batterier til bilindustrien i Europa og til skip. Konsernsjef i Agder Energi Steffen Syvertsen sier til NRK at markedet for elbiler vil eksplodere de neste årene.

– Analyser viser at det kan omsettes battericeller for over 1000 milliarder kroner. Norge har et fortrinn siden vi allerede har prosessindustri i verdensklasse og fornybar kraft, sier han.

– Her i Agder har vi landets største kraftoverskudd. Vi kan bruke den kraften til å utvikle fremtidsrettet industri og skape grønne arbeidsplasser, sier Steffen Syvertsen. Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK

– Kan ikke være avhengig av Asia

Energiselskapet og Gjelsten har etablert selskapet Morrow Batteries for å satse på fabrikken.

Initiativet kommer opprinnelig fra Frederic Hauge og Bellona. Miljøstiftelsen har en mindre eierandel i selskapet.

– Fem års blodslit har gjort denne teknologien investerbar. Dette har dannet grunnlag for et potensielt nytt industrieventyr, sier Frederic Hauge.

Ifølge Dagens Næringsliv vil fabrikken koste over fem milliarder kroner å bygge.

Første trinn kan stå klar allerede i 2023. Plassering er ikke bestemt. Det står trolig mellom Støleheia, Lista, Eydehavn, Tvedestrand og Froland.

– Europeiske bilfabrikker mangler batterier og de vegrer seg for å bli avhengig av kinesiske batterier. Koronakrisen har fremskyndet det åpenbare: Vi kan ikke lenger være avhengig av Asia, sier Bjørn Rune Gjelsten til avisen.

Initiativet kommer opprinnelig fra Frederic Hauge og Miljøstiftelsen Bellona, som har jobbet med teknologien og utvikling av selskapet siden 2015. Foto: Ole Dalen / NRK

Tror på mange arbeidsplasser

Steffen Syvertsen sier at om Norge lykkes i markedet for elbil-batterier, kan det ifølge Sintef gi rundt 10.000 arbeidsplasser i landet.

– Fabrikken i Agder vil ikke står for hele produksjonen i Norge. Men det vil være snakk om en stor andel arbeidsplasser.

NHO roser satsingen.

– Batteriproduksjon kan skape nye, grønne arbeidsplasser og flere eksportbein å stå på for norsk økonomi. Det trenger vi nå, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

– Bra for hele regionen

Froland-ordfører Ove Gundersen er glad for at kommunen vurderes som et sted for fabrikken.

– En sånn etablering i vårt område vil bety veldig mye. Det vil være fantastisk å få en sånn virksomhet på Sørlandet. Om den blir plassert her må vi ut av kommunen for å rekruttere arbeidskraft. Det er positivt for hele regionen.

Også andre steder på Sørlandet vil melde seg på i kampen om fabrikken. Kristiansand-ordfører foreslår sin egen kommune som alternativ tomt.

– Vi vil gjerne være i front når det gjelder miljø- og klima. Jeg håper Kristiansand kan være en aktør å spille sammen med. Vi bør ha områder dette kan realiseres på.