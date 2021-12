– Det blir litt vanskelige forhold, så det gjelder å kjøre forsiktig og rolig, sier Thor-Inge Kostøl, inspektør i Statens vegvesen.

Fra omkring klokken 15 fredag ettermiddag har det økt på med nedbør i Agder. Først i vest, nå i øst.

– Vi vet at det er veldig glatt på strekningen Grimstad - Arendal, forteller Kostøl.

Det er varslet mye snø i Sør-Norge det neste døgnet. Særlig i Agder.

Statsmeteorolog Kristian Gislefoss forteller at steder i landsdelen vil få omkring 20–25 centimeter snø. Lokalt kan det falle inntil 35 centimeter.

Mest snø vil det komme langs kyststripa fra Kristiansand til Arendal.

På E18 i Lillesand har det kommet mye snø fredag. E18 i Grimstad i ettermiddag. Vatnebakken i Lindesnes i ettermiddag. Her pleier dårlig skodde lastebiler å få problemer Fra E18 mellom Grimstad og Lillesand i formiddag. Her er det ventet mye snø det neste døgnet.

Må være skodd for norske forhold

Inspektører fra Statens vegvesen er ute og kontrollerer dekkutrustningen på trailere som kjører forbi på E18.

– Det har gått veldig greit så langt, egentlig ingen dårlige dekk i det hele tatt, sier Kostøl.

Utfordringen på Sørlandet er som oftest at utenlandske vogntog kommer dårlig skodd og uforberedt til norske vinterveier.

Vegvesenet har forberedt entreprenørene som står for vedlikehold av veiene. De skal være er klare til å ta imot snøværet som kommer.

– Vi tror og håper på at det ikke blir for mye kaos på veiene. I Agder så har det en tendens til å bli trøbbel med vogntog som får problemer i bakkene, sier trafikkoperatør Tove Wåsjø i Statens vegvesen.

Inspektører fra Statens Vegvesen sjekket dekkutrustningen til trailere som kjører forbi. Foto: Mathias Hamre / NRK

Ulykker kan stanse brøytingen

Den store utfordringen blir om snøværet kommer omtrent på en gang. Da kan det oppstå ulykker som gjør at brøytebilene ikke kommer fram.

– Det kan bli glatt på veiene. Med mange ulykker på en gang så kan det bli vanskelig for brøytebilene å holde unna snøen, sier teknisk leder Lars Ole Hansen i Grimstad kommune.

Grimstad er et av stedene hvor det ventes mye snø.

Hansen forteller at de har kalt ut alt av tilgjengelig mannskap.

– Bilene er rigget klar til brøyting. Heldigvis kom det et snøfall i forrige uke slik at vi fikk testet at alt fungerer.

NRK har vært i kontakt med fylkesberedskapsrådet i Agder. De har foreløpig ikke satt inn ekstra tiltak.

Beredskapsleder i Kristiansand kommune Sigurd Paulsen oppfordrer folk til å ta kollektivtransport og holde bilen hjemme.

– Tipset er å sko seg etter været og kjøre forsiktig i trafikken fordi det blir glatt, sier Paulsen.

Fra E18 i Grimstad i formiddag. Dette er et av stedene det er ventet mye snø det neste døgnet. Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK

Blir kaldere flere steder

Flere steder i landet blir det nå kaldt, spesielt fra Innlandet og nordover.

– Et høytrykk kommer til å prege været. Det blir kaldt og klart vær, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

Det er et høytrykk som kommer fra øst som gjør at det blir mange minusgrader flere steder.