Unngå ladekø på vei hjem fra påskefjellet

Lad opp før avreise

Lad batteriet til 100 prosent før langturer. Sett også på forvarming til avreisetidspunktet og ha laderen koblet til helt til du skal avsted. Oppvarming av kupé og batteri med strøm fra strømnettet reduserer forbruket til bilen.

Planlegg turen godt

Sett deg inn i ladetilbudet langs ruta du skal kjøre. Husk at bilen bruker mer strøm når det er regn, snø og kuldegrader. Beregn derfor ekstra ladestopp om vinteren og i ruskevær.

Gjør klar apper eller ladebrikke før det er din tur

Hvis det er lenge siden du ladet langs veien er det lurt å sjekke appene og ladebrikken du liker å bruke. Sjekk at du fortsatt er logget inn i ladeappene, at appene er oppdatert med siste versjon, at kortinformasjon er oppdatert og sjekk at ladebrikken din er koblet opp mot ladeoperatøren du ønsker å bruke den på.

Når det er din tur på laderen, er det lurt å allerede ha dette klart. Da opptar du ikke plassen unødvendig med å bruke tid på å logge deg inn i appen eller lete frem brikken.

Lad når du stopper, ikke stopp for å lade.

Bruk kjørepausene til å lade. Med en nyere elbil er det ikke lange pausen du trenger å ha før du har nok strøm til komme deg videre.

Bruk lynlader hvis bilen takler det

Det kommer stadig flere lynladere på ladestasjonene rundt om i både Norge og Europa. Disse kan levere effekt inntil 350 kW, men du får ikke glede av dette hvis bilen din ikke håndterer å ta imot så mye strøm.

Hvis en lader kan levere 150 kilowatt, men bilen din bare kan ta imot 50 kilowatt, er det unødvendig å ta opp plassen på en lynlader. Det er dessuten bortkastede penger. Lynladeren koster gjerne mer.

Lad batteriet til 80-90 prosent

Batteriet på de fleste elbilene lader vesentlig saktere når det er nesten fullt. Det kan ta like lang tid å lade de siste prosentene som de første 80. Derfor anbefaler vi at du kun lader til 80-90 prosent på hurtig- eller lynladeren, og heller legger inn et ladestopp til hvis du trenger mer strøm for å komme frem dit du skal.

Hvis det er kø på hurtigladeren er du hensynsfull om du avslutter ladningen når du har nok strøm og ikke nødvendigvis fullt batteri.

Hjelp naboen

Ser du en som sliter med å starte ladingen? Hjelp dem. Det er ferske elbilister som kanskje er innom ladestasjonen for første gang, og det er mye å sette seg inn i og bli trygg på. Et vennlig smil og et "kan jeg hjelpe deg" gjør at opplevelsen på ladestasjonen blir bedre for alle.

Rydd opp etter deg

Hurtigladere har innebygde kabler som på en bensinpumpe. Når du er ferdig med å lade, skal kabelen henges skikkelig på plass i ladestasjonen. Er det noe som er ødelagt eller ikke virker skikkelig, ta deg bryet med å varsle eieren av ladestasjonen.

Ro ned

Du kommer ikke fortere frem selv om du stresser. Lad egne batterier når du stopper for å lade. En uthvilt og mett sjåfør er en tryggere sjåfør.

Lad trygt og smart hjemme og på hytta

Sørg for at du lader trygt og riktig både hjemme og på hytta. Leier du hytte, sjekk med utleier om du kan lade der før du kobler til. Snakk med en elektriker om du er i tvil om hva du bør gjøre. Da kan du også få råd om smart og økonomisk lading.