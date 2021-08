– Alt innen miljø er ganske viktige saker. Jeg jobber offshore. Derfor er vindkraft til havs viktig for meg, sier Nicholay Nordahl (23).

Han er på politisk safari med kompis Stian Topland (23) under Arendalsuka.

Jungelen av partiboder er rik på farger. Og lukt og smak.

Høyre har budt på chips. Hos Frp vanket det vafler.

KrF stilte med våtservietter.

– Jeg samler «input» fra alle partiene. Jeg har vokst opp i en Ap-familie. Men så bytta foreldrene mine parti. Etterpå har jeg ikke opplevd noen spesiell påvirkning fra dem, sier Stian Topland.

Rødt eller blått, eller noe imellom? Stian Topland og Nicholay Nordahl regner seg som liberale i innvandringspolitikken, men er opptatt av god integrasjon. Foto: ERIK WIIG ANDERSEN / NRK

«Generasjon Z» bryter ut

I en ny rapport går det fram at internettgenerasjonen - født etter midten av 90-tallet og døpt Generasjon Z - tar sine egne valg.

Helt egne valg.

– Jeg aner ikke hva foreldrene mine stemmer. Betyr ingenting, sier Nordahl.

– For første gang på flere tiår ser vi et verdigap mellom unge og eldre velgere, sier Guro Ødegård, direktør for Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet.

– Og det får følger for valg av parti, sier hun.

Ødegård er redaktør for boka «Ungdommen», som lanseres i november.

Under Arendalsuka presenteres deler av forskningen.

Meningsforskjellene mellom unge og eldre velgere har aldri vært større de siste 20 årene, ifølge Guro Ødegård i NOVA. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Analyser viser at den politiske avstanden mellom unge og eldre aldersgrupper er større enn noen gang de siste 20 årene.

Ifølge Ødegård er dagens ungdom mer politisk aktive enn på lenge.

Og særlig to saker engasjerer.

– Unge velgere prioriterer klima og det grønne skiftet i mye større grad enn eldre. I tillegg er de unge mer liberale i syn på innvandring.

– Integrering er viktig

Blant vaffeljern, pamfletter og partiflagg i Arendal bekrefter 23-åringene at de tenker annerledes om innvandring enn mange eldre.

– Jeg ser på innvandring som en ressurs. Dersom det skjer på en riktig måte - med integrering over hele landet, sier Nicholay Nordahl.

Kameraten er enig.

Stian og Nicholay fikk en kort prat med statsminister Erna Solberg på sin partijakt, og berømmet Høyre for potetgull-serveringen. Du trenger javascript for å se video. Stian og Nicholay fikk en kort prat med statsminister Erna Solberg på sin partijakt, og berømmet Høyre for potetgull-serveringen.

– Unge har et mer liberalt syn. Det er synd når en syrisk flyktning, som er siviløkonom, må kjøre taxi. Han burde få jobb i en bank, sier Stian Topland, som har tatt utdannelse innen sosialøkonomi.

Internasjonale trender

Tradisjonelt har unge velgere ofte stemt på det samme partiet som foreldre eller besteforeldre.

Ifølge NOVA og Guro Ødegård er unge i en politisk formbar fase, og påvirkes både av tradisjonell partipolitikk og aktivisme.

Den globale klimabevegelsen - og Black Lives Matter-bevegelsen - er strømninger som mobiliserer verden over.

– Dette er saker som engasjerer unge og som er viktige for unge. Relevans skaper engasjement, sier Ødegård.

Internasjonale fenomener som Black Lives Matter påvirker unge over hele kloden, ifølge NOVA. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

De senere årene har man sett en kraftig økning i valgdeltagelsen blant yngre velgere.

Ødegård forventer høy deltagelse også i september.

– Det er viktige saker for unge som står på spill i årets valgkamp. Klimarapporten kan også være med å bidra til en ytterligere mobilisering, sier hun.