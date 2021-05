Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Først syntes jeg det var tull og ubehagelig. Nå synes jeg det er dumt ikke alle bruker det, sier Ole Kristian Henriksen.

Han rusler rundt i Markens gate i Kristiansand med blå caps på hodet og blått munnbind over munnen.

Og Ole Kristian er i godt selskap. Stadig flere av oss er positive til munnbind.

Ole Kristian Henriksen (32) mener det er ekstra viktig å være påpasselig siden han ikke er vaksinert ennå. Marie Thomassen (29) synes politikerne i Kristiansand burde ha innført påbud om munnbind for lenge siden. Ove Johansen (17) har lagt merke til at flere enn før bruker munnbind. Markus Nilsen (21) jobber på omsorgssenter og har sett hvor raskt de eldre der ble smittet. Han bruker derfor alltid munnbind blant folk.

Merkes på gata

I mai i fjor var bare 33 prosent av nordmenn positive til å bruke det. Ett år senere er andelen på hele 78 prosent.

Det viser en undersøkelse fra Opinion hvor 40.000 nordmenn har svart.

I starten av pandemien var det uvanlig å se folk med munnbind i gater og butikker.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte det heller ikke.

Begrunnelsen var blant annet at munnbind ga falsk trygghet og hadde liten effekt på friske folk.

I dag er det mye mer vanlig å se folk med munnbind i bybildet enn det var i fjor på samme tid. Her fra Markens gate i Kristiansand. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Ta del i dugnaden

Marie Thomessen tror det handler litt om flokkmentalitet.

– Når man ser andre med munnbind, er det greit å være en del av den gjengen, sier hun.

Hun mener kristiansandere først tok på munnbind da smitten økte i byen.

– Da følte man at man måtte ta del i dugnaden.

Munnbind-regler kritisert

FHI har flere ganger fått kritikk. Både for å ikke anbefale munnbind eller for å ha drøyd for lenge med det.

Flere av kritikerne har vært fagpersoner.

– Om vi burde ha kommet ut med tydeligere informasjon og råd før, er mulig, sier overlege Hanne-Merete Eriksen-Volle i FHI.

Hun peker på at det gjennom pandemien har vært behov for å samle kunnskap.

Både om når munnbind har effekt og om det er negative konsekvenser av å ha på munnbind.

– Slike prosesser tar tid og ressurser. Det er viktig at våre råd er basert på kunnskap, sier Eriksen-Volle.

Senere har FHI kommet med råd om munnbind i gitte situasjoner.

Det gjelder blant annet på steder det ikke er mulig å holde avstand.

Overlege Hanne-Merete Eriksen-Volle hos FHI er glad for at folk flest er mer positive til munnbindbruk. Foto: FHI

Vil leve normalt igjen

Rebecka Sandbacka i Arendal sier hun aldri har vært skeptisk til å bruke munnbind, men hun synes ikke det er gøy.

Likevel bruker hun det.

– Det er fordi jeg har lyst til at vi en gang skal leve normalt igjen, sier hun.

For mange har det blitt en vane å bruke munnbind i gitte situasjoner.

– Jeg bruker det ganske mye fordi jeg vil beskytte meg selv, til tross for at jeg er ferdig vaksinert, sier taxisjåfør Tallak Olav Rønnholt.

Tjodolf Vebjørnsen bruker alltid munnbind på butikkene nå. Han mener det er viktig å ta korona alvorlig. Foto: Espen Bierud

Hos Folkehelseinstituttet er de fornøyd med at folk er mye mer positive til å bruke munnbind nå enn for ett år siden.

– God oppslutning om råd om smittevern er essensielt for å håndtere en pandemi, sier overlege Eriksen-Volle.

