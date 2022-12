– Ukraina har nok vinterklær, sier seniorrådgiver Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors.

Han viser til at Ukraina-pakker med klær ble søppelhauger i nabolandene sist vinter, siden det ikke var noe mottakerapparat som kunne håndtere og distribuere dette.

Etter at krigshandlingene i landet ble mer intense i oktober, har nordmenns giverglede tatt seg opp.

Ikke minst fordi mange kommer til å fryse når deler av strømnettet er tatt av russerne.

Bjørke-Henriksen mener giverglade nordmenn heller bør gi penger til de etablerte organisasjonene som Røde Kors og Flyktninghjelpen.

– Da kommer hjelpen fram, sier han.

Kan sende gratis

Siden april i år har mange sendt pakker til Ukraina via Posten Norge, som lar folk sende dette gratis.

– Nå er vi oppe i 170 tonn med hjelpesendinger totalt, opplyser konserndirektør Hans-Øyvind Ryen.

På Posten Norges nettsider er det presisert at klær ikke kan sendes, bortsett fra ullundertøy og termisk undertøy.

NRK forklarer Hvilke varer og utstyr trengs i Ukraina? Bla videre Mat med lang holdbarhet Tørket mat og hermetikk, nøtte- og proteinbarer, tørket frukt, pasta, supper, pureer, kondensert melk og søtsaker.

Baby-mat (måltider). Ikke glass!

Mat til husdyr. Husholdningsprodukter Soveposer

Liggeunderlag

Tepper

Puter Medisiner Plaster

Bandasjer

Sårvask

Sterile kompresser Elektronikk Powerbanks

Batterier

Lommelykter

Walkie-talkie Varer du IKKE kan sende Klær, unntatt termisk undertøy og ullundertøy

Ferskvarer

Væsker som ikke er i hermetiske bokser

Væsker som ikke er i hermetiske bokser

Farlig og forbudt innhold som for eksempel fyrverkeri, våpen og ammunisjon, narkotiske stoffer, verdisaker som elelstener, penger eller verdipapirer. Kilde: Posten.no

Bistandsorganisasjonen «Help Ukraine Center», som driver en hjelpeoperasjon fra Polen, skriver på sine hjemmesider: – «No more clothes please» (ikke flere klær, takk).

Lastebiler med klær vil ikke bli losset, for vi har ingen steder å oppbevare det, sier organisasjonen, som tar imot humanitær hjelp og kjører den inn i Ukraina.

«Ingen flere klær, takk», skriver Help Ukraine Center på sine nettsider. Foto: Skjermbilde

Trenger soveposer og generatorer

Den Ukrainske forening i Norge er ikke like kategorisk på at folk ikke skal sende klær, og de tar med seg gaver fra nordmenn som de kjører til Ukraina ukentlig.

– Viktigst nå er soveposer, generatorer og «power banks», sier Natalia Ravn-Christensen i Den Ukrainske Foreningen.

Foreningen tar også imot penger og kjøper inn det folk i Ukraina trenger nå.

Foreningen oppfordrer folk til å gi blant annet:

Medisin (Ibux, Paracet)

Ulltøy/fleecetøy

Fot- og håndvarmere

Batterier

Lommelykt

Hermetikk

Må overleve vinteren

At det er behov for hjelp og at mange ønsker å hjelpe, bekrefter styreleder i Ukrainsk forening i Agder Olena Vorontsova.

Hun er takknemlig for hjelpen fra Posten og sier at hun bruker tjenesten selv.

– Folk vest i landet har ikke strøm i det hele tatt. I Kyiv har de strøm to timer på morgenen og to timer på kvelden. Mange har heller ikke tilgang på vann, forteller hun.

– Hvordan blir det å feire jul i Ukraina, tror du?

– De skal nok ikke feire så mye jul. Det viktigste for barna er at foreldrene gjør så godt de kan. Det viktigste målet er å overleve vinteren.

Olena Vorontsova forteller at mange kontakter henne fordi de ønsker å sende pakker til Ukraina. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Flere sender pakker

Posten har vanligvis sendt én lastebil med varer i uka, men det har ikke har vært nok den siste tiden.

For å få unna alle pakkene har de sendt tre lastebiler ukentlig.

Konserndirektøren synes det er flott å se den store innsatsen som gjøres og er glad for å være med på dugnaden.

Pakkene blir fraktet til Polen der de overleveres til det ukrainske postvesenet. Dette samarbeidet skal så langt ha gått smertefritt.

Både adresserte og uadresserte pakker kan sendes gratis.

Den siste lastebilen før jul kjører av gårde fredag denne uka.

Posten vil også tilby gratistjenesten etter jul.