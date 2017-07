Tyveri på sosiale medier: – Det har nok skjedd over tusen ganger

– Det er veldig vanlig at folk deler uten å spørre meg. Ytterst få ber om lov, sier artist og poet Trygve Skaug.

– Provoserte meg

Skaug tror folk deler arbeidet hans fordi de trenger trøst, trygghet og det å sette ord på ting. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Skaug har nesten 38.000 følgere på sin Instagram-konto. 3500 ganger har noen kreditert han etter de har publisert innholdet hans. Skaug tror minst like mange har publisert uten å kreditere.

– Flere av mine følgere tar den kampen for meg. Når noen har tatt verket mitt uten å spørre, så sier de ifra.

Tror denne appen kan være litt av grunnen til at folk deler hyppig uten å tenke på opphavsmann. Foto: Håvard Raustøl / NRK

Han sier at han stort sett er glad for at brukere på sosiale medier liker det han gjør og vil dele, men en gang ble han ganske irritert.

– Jeg kranglet litt med en som drev en svær konto der han delte sitater. Han sa at han ikke kunne tagge kunstnerne, for da ble det reklame. Det provoserte meg.

Han tror at appen «Jodel» (se faktaboks nede til høyre) kan ha litt av skylden for at folk glemmer å nevne opphavsmannen. Nettopp fordi den appen er så populær, og fordi avsenderne er anonyme.

– Folk trenger nok å minnes på at det faktisk er noen som lager det de deler, avslutter Skaug.

Kan kreve erstatning

Langford jobber i firmaet Bing Hodneland. Foto: Pressebilde

Advokat Benedicte Langford har spesialisert seg innen opphavsrett. Hun er klar på at det ikke er lov å gjengi innhold uten samtykke eller avtale.

– Han har rett til å kreve erstatning. På et generelt grunnlag så er dette ulovlig.

Hun poengterer at det blir vanskeligere å si noe er beskyttet om verket er veldig kort. Likevel har EU-domstolen sagt at et kort utdrag av en avisartikkel, bestående av 11 ord, var beskyttet av opphavsrett.

– Det er vanskelig å si noe om opphavsrett med to streker under svaret.

– Krøkkete og uklok lovgivning

Tidligere styreleder i TONO og musikkprofessor ved UiA, Bendik Hofseth, håper det nye regelverket bidrar til et større vern. Han mener de fleste som driver med kultur taper penger på grunn av store sosiale medier-aktører:

– Det er helt opplagt at Facebook, Twitter, Google, Soundcloud og andre har overtatt store inntekter. Det er enkel matematikk. Se hvor stort inntektstap kulturaktørene har hatt og finn det igjen i inntektene til disse såkalte plattformtjenestene. Bendik Hofseth

Hofseth er også en kjent jazzmusiker. Foto: Holmberg, Bjørn-Owe / SCANPIX

Videre sier han at han mener det er rett og rimelig at sosiale medier derfor deler inntektene med dem som lager innholdet.

– Sitater, musikkvideoer, avisartikler; dette er limet i sosiale media. Dette gjør oss interessert og dette inngir den tillit og lojalitet tjenestene er avhengige av.

Hofseth sier det er lite å gjøre med åndsverk i sosiale medier, grunnet det han kaller «krøkkete og uklok lovgivning», først i USA og så i EU.

– Norge er avhenig av samhandel med andre land angående sosiale medier før noe endres. Politikerne må på banen og rydde opp før det er for sent.