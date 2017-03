Skaug avslår russelåtsamarbeid

På Facebook deler Trygve Skaug invitasjonen deres, som han ikke er sikker på er flåsete ment eller oppriktig, bekrefter han overfor NTB.

Den lyder:

«Du kan godt få prøve deg på å skrive en låt med oss om du ønsker det, Trygve! Vi er åpne for nye samarbeid. Vi kan jo også vise deg hvordan du kan lage enkle låter og allikevel få gull og platina trofe på veggen hjemme. Tror begge parter kan knabbe til seg noen triks,» skriver produsentduoen.

Trygve Skaug har forøvrig selv gjort det stort som tekstforfatter. Gjennom hele 2016 var han på bestselgerlisten til norsk lyrikk og i 2010 hadde han den mest spilte låta på NRK P1.

– Ellers takk

takker for invitasjonen, men avslår.

– Som låtskrivere har vi to valg: Vi kan lage låter som havner i haugen med ting vi mener gjør verden til et bedre sted, eller vi kan lage låter som havner i haugen med ting vi mener gjør verden til et verre et. Til nå er det jeg har hørt av låtene deres i den haugen med ting jeg mener ikke gjør verden til et bedre sted. Så inntil jeg får høre noe jeg synes er i den andre haugen, ellers takk.

Samtidig beklager Skaug at han skrev at han i et tidligere innlegg skrev at han spyttet på dem som personer.

– Spyttklysa burde gått på den nevnt sangen deres og holdningene dere fremmer i den teksten, skriver han i innlegget sitt.

Voldtektstekster

Baronen og Tjuven står bak låten til russebussen «The Sopranos 2017», med tekstlinjer som «Søstra di er passe brisen da. Skjenker hu så drita at nei blir til ja», der musikkvideoen blant annet misbrukte Amnestys kampanje mot voldtekt. Kritikken haglet fra alle hold, oppsummerer NRK Østfold.

Låten ble senere trukket, mens russebussguttene som hadde bestilt låten, beklaget i et leserbrev i Smaalenenes Avis. Produsentduoen forsvarer seg likevel i invitasjonen til Trygve Skaug med at foreldregenerasjonen har «et feil syn på ungdom» om de «tror ungdom vil utføre voldtekt etter som at det finnes russelåter som har noen grove linjer med i sangene».

– Låtene er mer en overdrivelse av dagens kultur, hevder Baronen og Tjuven.

Skaug skriver i sitt åpne svarbrev at han mener de to er talentfulle produsenter og stiller dem et spørsmål.

– Men hva vil dere velge å bruke talentet på? Noe å stå for, eller noe som dere ikke mener, men som betaler seg godt?