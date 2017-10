Tvedestrand gjør alt for å hindre ny flom

Det er bare to dager siden vannet Tjenna i Tvedestrand sentrum flommet over og fylte store deler av sentrum med vann. Rådmann i Tvedestrand kommune, Jarle Bjørn Hanken, vil ikke at det skal skje igjen.

– Vi holder høy beredskap og følger med hele tiden, sier han til NRK i ellevetiden tirsdag.

Slik så det ut i Tvedestrand sentrum søndag. Mange biler stående i vannmassene. Nå er de to mest utsatte parkeringsplassene stengt. Foto: Morten Krogstad / NRK

Pumper, sandsekker og strømaggregat er på plass

Tirsdag har meteorologene sendt ut OBS-varsel for flere fylker. Det meldes om mye nedbør, noe som også gjelder Tvedestrand som ble hardest rammet i forbindelse med de store nedbørsmengdene som kom i helgen.

Rådmann Hanken sier at Tvedestrand kommune er godt forberedt på en ny runde med mye vann.

– Utstyr er vedlikeholdt og pumper og sandsekker er på plass. Agder Energi har stilt med et strømaggregat som kan benyttes dersom byen på nytt skulle miste strømmen, sier han.

I natt har mannskap vært ute og sjekket alle sluk og rister, for å forsikre seg om at ingen av dem er tette.

Hanken sier at de også har sørget for at mannskap som har hatt mye å gjøre i forbindelse med flommen søndag, har fått hvile. Brannvesenet er forberedt på å trå til om det blir nødvendig.

I formiddag besluttet kommunen å ta det enda et steg lenger. Nå skal vann pumpes ut av Tjenna for å forhindre en ny oversvømmelse. Veier vil også bli stengt.

Slanger som skal føre vann vekk fra Tjenna ligger klare til bruk. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Ikke utenkelig at E18 må stenges

Nedbøren som kom i helgen skapte også store problemer på E18, som etter hvert måtte stenges mellom Kragerø i Telemark og Arendal i Aust-Agder.

Selv om det ikke er ventet like mye nedbør som i helgen, kan det få konsekvenser for trafikken på E18.

– I Aust-Agder er det Tvedestrand og Risør som vil få mest nedbør, rund 40 mm. Det er ganske mye når grunnen er mettet av vann fra før. Vi kan risikerer at vassdrag som allerede har mye vann, stiger og kommer over E18. Det er ikke utenkelig at vi må stenge veien, sier veisjef i Aust-Agder, Erling Jonassen.

Slik så det ut på E18 i Aust-Agder før veien ble stengt søndag. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut på E18 i Aust-Agder før veien ble stengt søndag.

Om det skulle skje, råder han folk til å følge med på trafikkmeldingene på vegvesen.no eller veitrafikksentralen.

– Hvis det blir så galt at E18 må stenges, får vi håpe at de vanlige omkjøringsveiene kan brukes. Da slipper vi den veldig lange omkjøringen som vi måtte iverksette på søndag.

Tirsdag morgen var det tre fylkesveier på Agder som fortsatt var stengt etter de store nedbørsmengdene som kom i helgen: Fv 7 i Risør, Fv 123 i Arendal og Fv 302 i Evje og Hornnes kommune.