Ber folk holde seg unna sentrum

Tvedestrand kommune vil være i full beredskap utover natten i forbindelse med flommen som har rammet byen. Til nå er det bare materielle skader, men situasjonen kan bli verre.

– Tvedestrand sentrum har vannmengder som vi knapt kan huske å ha sett før, sier rådmann i kommunen, Jarle Bjørn Hanken.

Han forteller at det begynte i elleve, halv-tolvtiden søndag formiddag, og at situasjonen raskt forverret seg.

Innsjøen «Tjenna» som ligger midt i Tvedestrand sentrum, gikk langt over sine bredder. Det førte til store oversvømmelser. Biler har druknet i vannmassene og kjellere er fylt av vann.

Brannvesenet kommer ikke fram

Det ble etter hvert også problematisk å ta seg fram på fylkesvei 410 som går tvers gjennom sentrum. I 13-tiden ble det så ille, at rådmannen gikk ut i Tvedestrandsposten og ba folk om å holde seg unna sentrum.

– Det var rett og slett fordi det var lite framkommelig. Vi var redde for at biler skulle sette seg fast i vannet og være til hinder for utrykningskjøretøy. Akkurat nå er det så mye vann at heller ikke brannvesenets store biler kan kjøre der, sier Hanken til NRK like etter klokken 15 søndag ettermiddag.

Søndag kveld står vannet én meter over veien som nå er helt stengt.

Fylkesveien som går gjennom Tvedestrand sentrum, er oversvømt av vann. Foto: Morten Krogstad / NRK

Kan bli verre

Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene, sier at kommunen var forberedt på at store nedbørsmengder kunne skape problemer. Men at det skulle bli så ille, hadde han ikke forestilt seg.

– Det er ille å se på dette, og de store skadene det medfører, sier han.

Dukene påpeker at kommunen vil være i full beredskap utover natten og morgendagen, da situasjonen kan bli enda verre.

Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene, sier at det jobbes med å få situasjonen under kontroll. Du trenger javascript for å se video. Ordfører i Tvedestrand, Jan Dukene, sier at det jobbes med å få situasjonen under kontroll.

Rådmann Hanken sier at det kan bli aktuelt å stenge flere veier. Det skal være meldt om noen små ras i området, noe kommunen må se nærmere på og vurdere om det skal settes i verk tiltak.

Til tross for det lokale brannvesenets innsats for å sikre en trafostasjon mot vannmassene, meldes det søndag kveld om at strømmen er gått i store deler av Tvedestrand sentrum.

Vannet skaper også problemer for TV-aksjonen, som er avlyst i sentrum av Tvedestrand og i Austre Moland.

Vannet kom raskt og har over overrumplet folk. Foto: Morten Krogstad / NRK

– Verst i Tvedestrand sentrum og på E18

Tre uker etter storflommen på Sørlandet må fylkesberedskapssjef Yngve Årøy igjen konstatere at store vannmasser skaper trøbbel.

– Det er særlig i Tvedestrand og på E18 i Aust-Agder det er vanskelig nå, sier Årøy til NRK søndag.

Beredskapssjefen mener det er realistisk å tro at klimaendringer vil føre til hyppigere flommer på Sørlandet i framtiden, og at dette er noe folk bare må venne seg til.