Anniken Island i Veitrafikksentralen ber bilister ta hensyn og kjøre forsiktig. Veien har blitt stengt, VTS og entreprenørene jobber på spreng, sier Island.

Det er mye vann på veiene i Agder i dag. Og politiet har fått mange meldinger om vann langs E18.

Politiet opplyser at de nå omdirigerer personbiler forbi overvann på gang/sykkelsti. Men at tunge kjøretøy må vente til omkjøring er på plass.

E18 STENGT: Politiet dirigerer personbiler forbi overvann på gang/sykkelsti. Tunge kjøretøy må vente til omkjøring er på plass. Foto: Svein Sundsdal

Politiet melder at det er vanskelig å rekke alt som meldes inn. Og at publikum selv kan kontakte Vegtrafikksentralen på telefon nummer 175.

E18 STENGT: Det er mye vann i veibanen på E18. Nå er europaveien stengt. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Jordras sperrer kjørebane

Det har også brutt ut et jordras som sperrer en kjørebane ved gamle E18 retning Laget.

Politiet har meldt om flere steder med mye vann i veibanen:

Songedumpa på E 18 i Tvedestrand og ved Haslestad, fjorten kilometer øst for Harebakken i Arendal er det nå mye vann.

Flere steder er det store mengder med vann, spesielt i Tvedestrand.

I Tvedestrand ved Laget er det oversvømmelse.

Oversvømmelse på E18 ved Laget. Du trenger javascript for å se video. Oversvømmelse på E18 ved Laget.

E18 fysisk sperret

E18 er fysisk sperret av politiet ved Dalen øst for Arendal og ved Fiane vest for Tvedestrand. Det er overvann og biler som har kjørt seg fast hele strekningen mellom disse to punktene.

Politiet ber bilistene respektere sperringene.

Politiet står på E18 ved Tvedestrand og snur trafikken:

Flom ved Tvedestrand Du trenger javascript for å se video.

Stengte fylkesveier

Flere veier enn europaveien er stengt som følge av flom:

Fylkesvei 7 i Aust Agder: Hødnebøkilen – Røysland i Risør ble stengt søndag formiddag.

Fylkesvei 31 i Aust-Agder: Torpegrenda – Nygrenda på strekningen Beisland–Risdal ble stengt søndag morgen.

Fylkesvei 202 i Vest-Agder ved Toftenes i Mandal ble stengt lørdag formiddag. Her er det lokal omkjøringsvei.

Fylkesvei 101 i Aust-Agder på Tveite i Tvedestrand er stengt grunnet flom.

Fylkesvei 291 ved Vassvatn bru på strekningen Iveland-Engesland er stengt.

Flomvarselet er fortsatt på kategori 3, altså nest høyeste nivå.

NIVÅ 3: Det er ventet store mengder regn utover søndagstimene.

Telemark og Vestfold også berørt

Vegtrafikksentralen melder også om at det har vært tilløp til overvann på E18 i Vestfold, men at det er blitt ryddet opp i.

– Det var noen kummer som var tette, men det har nå blitt ryddet opp i, opplyser Island.



Så langt har Telemark sluppet unna det verste, men regnet fortsetter å plaske ned.

– Foreløpig har vi ikke fått noen meldinger om noe i Telemark, men vi oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Det er lett å få vannplaning når det er så mye vann i vegbanen, sier Island.