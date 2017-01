Etter flere klager fra publikum og andre gateselgere har nå rådmannen kommet med et forslag.

Ifølge kommunen er dagens situasjon urettferdig og uholdbar. Nå vil de forby gatesalg, som ikke har godkjenning, i Markens gate.

Det kommer fortsatt til å være tre steder i gågata hvor selgere kan søke om å stå mot at de betaler 200 kroner, men resten av selgerne skal flyttes.

I dag sitter mange romfolk og selger egenproduserte varer i gågata uten godkjenning eller betaling. Nå vil kommunen lage et felles salgssted på Nedre Torv som skal være gratis for romfolket, så lenge de skaffer seg godkjenning.

– Vil føre til mer tigging

Leder for Frelsesarmeens velferdsarbeid, Kari Klingsheim, har god kontakt med romfolket i byen.

Leder for Frelsesarmeens velferdsarbeid Kari Klingsheim. Foto: Håkon Eliassen / NRK

De skal være redde for å miste nærheten til gata og nettverket de har opparbeidet seg.

– De har jo sine faste plasser i gata hvor de prøver å selge strikketøyet sitt. Å samle alle på ett sted vil føre til at de heller begynner å gå rundt med koppen igjen.

Klingsheim sier hun er overbevist om at den nye planen vil føre til mer tigging og mener det vil være negativt for romfolket.

– Mange irriterer seg over at pågående tiggere med kopp stopper dem på gata.

– Byen trenger et rettferdig system

Teknisk direktør i Kristiansand kommune, Ragnar Evensen, sier de vil prøve ut den nye ordningen selv om det vil føre til mer tigging. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører Harald Furre er glad for at det nå kommer nye regler i Kristiansands hovedgate. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Mette Gundersen (Ap) sier de vil lytte til flere stemmer før partiet tar noen avgjørelse i saken. Foto: Svein Sundsdal

I enkelte perioder av året har det vært opp mot ti romfolk-selgere i gågata. Ifølge kommunen kommer det stadig klager fra andre selgere, som betaler for å stå i gata.

– Dette er ikke et forsøk på å forhindre salg i gata. Vi ønsker å lage en løsning alle kan leve med, sier teknisk direktør i kommunen, Ragnar Evensen.

Han sier kommunen vil prøve ut løsningen, selv om det kan føre til mer tigging, slik som Frelsesarmeen hevder.

– Vi er kjent med den problemstillingen. Likevel mener vi det er riktig å prøve dette for å få et rettferdig system.

– Slik som situasjonen er i dag tar salgsplassene for mye plass.

Vil ha opprydning

Kristiansands ordfører Harald Furre er glad for at administrasjonen i kommunen nå tar grep.

– Dette er et forsøk på å gjøre sentrum litt mer ryddig og trivelig, og samtidig sørge for mer verdige forhold for romfolket.

– Men hva om det fører til mer tigging?

– Jeg synes vi uansett skal forsøke dette og se om det kan bli en bedre løsning.

Forslaget skal behandles i By- og miljøutvalget neste uke. Mette Gundersen fra Arbeiderpartiet sier innspillene fra Frelsesarmeen blir viktig i vurderingen.

– Det er viktig å lytte til flere stemmer før man lager veldig firkanta regler, sier Gundersen til NRK.