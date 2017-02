Tine innfører alkolås

– For å kunne starte bilen så må vi blåse inn i alkolåsen og få godkjent at vi er edrue, sier Morten Sverinsen, som er tillitsvalgt i Tine.

Vi har montert alkolås for å styrke sikkerheten for alle, sier distribusjonssjef i Tine Kristiansand, Frank Skoland Foto: Odd Rømteland / NRK

Når alkolåsen viser at testen er OK så kan sjåføren starte lastebilen og starte kjøreturen.

Alkolåsen forhindrer noen å starte opp bilen hvis man er påvirket av alkohol over den lovlige grensen på 0,2 i promille.

– Viktigheten av å være rusfri når man kjører rundt i tunge kjøretøy er så viktig at jeg har alltid har ønsket en alkolås velkommen. Signaler som vi som tillitsvalgte har fått sier at dette er viktig for alle ansatte, forklarer Sverinsen.

Sikkerheten først

Lastebilene skal kjøre meierivarer ut til butikker, skoler og barnehager og Tine ønsker å settge sikkerheten i fokus, forklarer distribusjonssjef i Tine Kristiansand, Frank Skoland.

– Vi har montert alkokås for å styrke sikkerheten tiol publikum, og også sjåførene våre. De ønsker ikke å møte folk som er ruspåvirket og derfor tar vi også grep og monterer alkolås.

Kristiansand er første by ut, og resten av landet følger etter i løpet av våren, kan Tine fortelle. Distribusjonssjefen sier at de ikke har opplevd at sjåfører kjører i ruspåvirket tilstand,men de vil være føre var.

– Hos oss har vi ikke hatt noe problemer med at våre ansatte har kjørt i ruspåvirket tilstand men vi har sett at andre har hatt utfordringer med det, forteller Skoland.

For å kunne starte bilen må sjåføren blåse i alkolåsen for å bevise at de er edrue.ø Foto: Odd Rømteland / NRK

Krav fra EU i 2020

EU-kommisjonen jobber nå med et forslag til EU-parlamentet.

Det innebærer en harmonisering av promillegrensen for yrkestrafikk til 0,2, og det innføres påbud om alkolås i alle skolebusser, annen passasjertransport og tungtransport fra 2020.

– Da vi monterte dette på våre kjøretøyer her i kristiansand var det flere av våre sjåfjører som mente at dette var på høy tid og det synes v er positivt, sier Skoland.