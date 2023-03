56-åringen er dømt for å ha drept kona Najah Alsharaa (42) og datteren Khadijeh Saed (20).

Drapene skal ha skjedd med kniv og hammer i familiens bolig.

Familiefaren er også funnet skyldig i grov mishandling fordi sønnen på ni år var til stede da drapene skjedde.

I bevisvurderingen er det særlig lagt vekt på de tilrettelagte avhørene av ni-åringen.

«Hans forklaring stemmer overens med med resultatet av de rettsmedisinske undersøkelser av de to avdøde», står det i dommen.

Retten kan ikke se at det finnes noen formidlende omstendigheter.

Et sentralt punkt i retten har vært hvorvidt tiltalte er strafferettslig tilregnelig.

Statsadvokat Jan Tallaksen mener det ikke finnes formidlende omstendigheter i drapssaken. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Vurderte forvaring

Aktor Jan Tallaksen ba i hovedforhandlingene om lovens strengeste straff, 21 års fengsel, for den tiltalte 56-åringen.

Han mener mannen var tilregnelig da han gjennomførte drapshandlingene.

– Jeg vil karakterisere drapene som en brutal, hjerteskjærende handling. Utført med et sinne og en kraft mot de to som raskt har medført at de ble satt ut av spill og døde, sa Tallaksen i sin prosedyre.

Forvaring ble vurdert, men aktor mente ikke det var nødvendig å legge ned krav om dette.

Forsvarer ba om frifinnelse

Tiltaltes forsvarer Mohamed Hamzaoui la i retten ned påstand om frifinnelse. Han mener 56-åringen ikke var tilregnelig da drapet skjedde.

Forsvareren stilte spørsmål ved at 10–12 psykologer og helsepersonell har stilt helt andre diagnoser enn de sakkyndige har gjort i retten.

– Ved en innleggelse eller fengsling har man døgnkontinuerlig tilsyn med vedkommende og mye mer tid. De vurderer på en annen måte en de sakkyndige gjør, sa Hamzaoui til NRK.

Tiltalte har i dag en uspesifisert psykotisk diagnose.

Familiefaren må også betale nesten 4 millioner kroner i erstatning til sine seks gjenlevende barn.

For den yngste gutten som var 9 år da handlingene fant sted utgjør beløpet i overkant av 1, 5 millioner kroner.

Dommen er ikke rettskraftig og kan ankes til lagmannsretten.

NRK har ikke lyktes med å få tak i 56-åringens forsvarer Mohamed Hamzaoui.