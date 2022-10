– De tar kontakt med folk og utgir seg for å være meg. Gjennom samtaler bygges det opp tillit, sier artisten fra Grimstad.

Erlend Gunstveit ble allemannseie etter seier i sangkonkurransen «The Voice» på TV 2 i fjor.

Han har blitt vant til falske profiler, men det har eskalert de siste månedene.

Artisten sier han har fått langt over hundre henvendelser fra personer som har fått meldinger fra falske kontoer.

– Det er en del eldre på Facebook og Instagram som ikke har så lett for å skille mellom min bruker og en falsk profil. Da blir man et lett bytte, sier han.

Gunstveit har selv fått tilsendt flere bilder fra fans som har blitt kontaktet av en falsk profil.

Slik ser en av dem ut:

F Fan: Fjern bildet av cd cover! Fake profil! Erlend Gunstveit: Jeg skjønner ikke hva du sier? hvis du ikke har lyst til å snakke med meg, kan du blokkere meg ok... Jeg opprettet denne profilen slik at jeg kan kommunisere med noen av fansen min en på en og vite hvordan de føler om musikken min. F Fan: Dette er en fake profil! Du er ikke Erlend. Du har ikke lov til å bruke bildet av cd som bakgrunn. Du er politianmeldt for falsk bruk av navnet til Erlend og for ulovlig bruk av hans bilder.

Ifølge Gunstveit er svindlerne grundige.

De laster ned familiebilder og setter seg inn i turnéruter før de sender meldinger til folk, der de utgir seg for å være Gunstveit.

– De nevner konserter jeg skal ha. De sender bilder som jeg har lagt ut langt tilbake på min ekte profil, forteller han.

Etter hvert ber de om penger.

Erlend Gunstveit synes det er ille at hans egen bror er misbrukt av svindlerne. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Utnytter familien

Svindlere har sendt bilder av Gunstveits bror for å overbevise ofrene om at de er i kontakt med den «ekte» Erlend Gunstveit.

– Når min bror blir dratt inn i det, og de finner bilder av der jeg bor, da er det guffent.

Et av ofrene er loppet for 170.000 kroner.

– Jeg sier til følgere at jeg aldri ber om penger. Det eneste jeg ber om er at de kommer på konsertene mine.

Gunstveit kjenner til to tilfeller der fans har betalt penger til svindlerne.

– Det er nok fare for at det kan være flere. Jeg opplever at det er litt tabu å fortelle om. Men jeg vet de er flere som har forstått at det ikke kunne være meg, da det ble spurt om penger, sier han.

Artisten har varslet både Instagram og Facebook for å få hjelp. Men det har ikke vært enkelt.

– Jeg har rapportert profiler, men de blir ikke sletta.

Gunstveit har anmeldt svindelen til politiet, men det er henlagt. Han har fått beskjed om at svindelsaker av mindre størrelse ikke kan prioriteres.

Politioverbetjent Eirik Berg Thorsrud i Agder politidistrikt. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

30 millioner kroner

Politioverbetjent Eirik Berg Thorsrud i Agder politidistrikt erkjenner kapasitetsproblemer.

I fjor ble det registrert svindel gjennom sosial manipulering for 240 millioner kroner i Norge, skriver Vårt Land. Det er 55 millioner kroner mindre enn året før, viser nye tall.

Bare i Agder ble privatpersoner svindlet for 30 millioner kroner i 2021.

– Det er en kjensgjerning at en del saker ikke fører fram til domfelles. Det kan skyldes mangel på bevis eller kapasitet.

Thorsrud understreker at 170.000 kroner er mye for en privatperson, men i den store sammenheng er det småbeløp.

Politiet prioriterer saker av høy alvorlighetsgrad.

– Derfor er forbygging viktig. Politiet prøver å opplyse publikum om hvordan svindelen foregår slik at man kan gjenkjenne den. God dømmekraft og kritisk sans er avgjørende, sier Thorsrud.

Sverter navn og rykte

Gunstveit synes det er synd at politiet ikke prioriterer hans sak.

– Jeg mener det er alvorlig når minstepensjonister blir svindlet for 100.000 kroner, sier han.

Da politiet henla saken følte artisten at han måtte gå ut å advare.

– Jeg får meldinger omtrent annenhver dag av folk som har blitt kontaktet av svindlerne i mitt navn.

Noe av det verste for Gunstveit er at det sverter hans navn og rykte.

– Når det blir sådd tvil om navnet ditt, så er det vanskelig.

Her er en av profilene som misbruker Erlend Gunstveit posisjon som artist. Han har forsøkt å få den fjernet, uten å lykkes. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Eldre personer utsettes

Eirik Berg Thorsrud i Agder politidistrikt sier det er et stort omfang av falske profiler i sosiale medier.

Ofte er det kjente personer som blir utsatt for ID-tyver.

– Svindlerne lager gjerne en historie om en presset livssituasjon, at man er i en skilsmisse eller er frastjålet bankkortet. Budskapet er at man trenger penger.

Politiet bruker flere metoder for å finne bedragerne, men det er et møysommelig arbeid. Eldre personer uten digital kompetanse blir ofte utsatt.