– Da selgeren blokkerte meg så tenkte jeg; «Er jeg virkelig så dum?», sier Jakob.

I dag starter den utsolgte festivalen Palmesus på Bystranda i Kristiansand.

I likhet med mange andre søkte Jakob etter billetter på Facebook.

Mange av profilene som hevdet de solgte, var åpenbart falske.

Men «Julie» fra Bergen så ut til å være ei helt vanlig dame. Endelig fant han noen han kunne stole på.

De chattet frem og tilbake og Jakob fikk kjøpt festivalpass.

Her er et utdrag fra samtalen deres på Messenger. Brukeren har både brukt falskt navn og bilde.

Men lettelsen ble raskt til fortvilelse.

«Julie» fantes ikke. Han ble blokkert og pengene var borte.

– Hun hadde til og med lagt ut story på Facebook samme dag der hun var på tur på Fløyen i Bergen, sier Jakob.

Da han innså han var utsatt for svindel var det for sent.

Pengene var allerede sendt.

– 2 400 kroner er ikke kjempemye penger, men jeg er student så jeg merker det jo, sier han oppgitt.

Problem på sosiale medier

– Når etterspørselen er så stor og vi er utsolgt, fører det til mye salg via andre kanaler enn Ticketmaster, sier daglig leder for Palmesus, Leif Fosselie.

Han sier de nå opplever en økning av robot-sider og falske profiler som utgir seg for å være billettselgere på sosiale medier.

Flere personer NRK har pratet med forteller at de har blitt svindlet av ulike profiler facebooksiden «Kjøp og salg av palmesusbilletter 2022».

Leif Fosselie er sjef for Palmesus på Bystranda i Kristiansand. Foto: Palmesus

Ifølge Fosselie har de solgt flere billetter enn noensinne. Da blir også risikoen for å bli svindlet større.

Forbudt å selge på Finn.no

For fire år siden så Finn.no seg nødt til å forby videresalg av billetter.

–140 000 mennesker søkte etter Palmesus-billetter på Finn i 2018, men kun 400 hadde billetter for salg. Det åpner døra for de som vil utnytte situasjonen, sier festivalsjefen.

Finn.no merker også en økt etterspørsel etter billetter til kulturarrangementer nå, sammenlignet med før pandemien, forteller Geir Petter Gjefsen.

Han er leder for brukertrygghet i Finn.no og forteller om en økende risiko for svindel.

– Når det gjelder kulturarrangementer er både bedrageri og svartebørs ting som gjør at vi forbyr billettsalg til en del populære arrangementer, sier Gjefsen.

Ifølge arrangørene har etterspørselen for Palmesusbilletter aldri vært større enn i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Mer utspekulerte

– Hvem som helst kan lære seg verktøyene for å svindle på nett. Dermed blir det terskelen lavere.

Det sier Johan van Niekerk, professor i cybersikkerhet ved Noroff School of Technology and Digital Media i Kristiansand.

Professoren mener det er lettere enn noen gang å svindle på nett.

Ifølge van Niekerk ser de en økning i nettsvindel, og merker at svindlerne har blitt mer utspekulerte.

Han advarer også om forfalskede arrangementssider som så å si er identiske med de originale.

van Niekerk advarer mot kjøpe billetter på andre kanaler enn hos de offisielle aktørene. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Flere festivaler opplever svindel

– Vi har valgt å stenge muligheten for å selge billetter på arrangementet vårt av den grunn. Det skal ikke være et sted der potensielle svindlere kan holde på, sier festivalsjef for Vinjerock, Sigrid Skjerdal

Ifølge arrangørene blir Vinjerock utsolgt hvert eneste år.

Skjerdal mener mange er villig til å strekke seg langt for å få tak i billetter.

NRK har vært i kontakt med flere festivaler i Norge. Alle bekrefter at billettsvindel er et vedvarende problem.

– Det har vært tilfeller av svindel tidligere, det er spesielt arrangementer som har vært utsolgt i lang tid som er utsatt, sier festivalsjef for Bergenfest, Frank Nes.

Nes sier de prøver å gjøre publikum oppmerksom på at det kan være falske billetter i omløp gjennom sosiale medier og andre plattformer, og oppfordrer publikum til kun å kjøpe billetter fra personer de kjenner.

Flere arrangører etterlyser en trygg måte å videreselge billetter.

– Det har vi ønsket oss i flere år. En måte å overføre billetter på en trygg måte, for eksempel gjennom Ticketmaster, sier Skjerdal i Vinjerock.

Arrangørene av Vinjerock håper det kommer en trygg løsning for videresalg av billetter. Foto: Sigrid Skjerdal

Henlagt av politiet

Etter hendelsen bestemte Jakob seg for å anmelde saken.

Saken ble henlagt etter tre dager på grunn av manglende kapasitet.

– Jeg har jo kontonummeret og navnet på banken så etter min mening trenger de jo bare å søke opp kontonummeret, sier Jakob skuffet.

Jakob ser på hendelsen som en lærepenge.

Nå har Jakob endelig lyktes med å skaffe seg en ekte billett.

– Jeg gleder meg veldig til festivalen. Mange av mine venner skal dit. Dette kommer nok til å ligge i bakhodet mitt, men jeg kommer nok over det etter hvert.