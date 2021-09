Leverte traktoren til reparasjon - mekanikeren solgte den og tok pengene

– Vi skal ha den traktoren tilbake. Jeg skjønner de som blir så frustrerte at de tar loven i egne hender, sier Wigdis Heiseldal.

Hun og samboer Arnfinn Sveinungsen fra Sørlandet er oppgitt og sinte.

I fire år har de kjempet for å få tilbake sin New Holland 96-modell.

Nå er en 48-åring fra Agder dømt for å ha solgt traktoren videre da den sto til reparasjon hjemme hos ham.

Men tyveriforsikring kan de glemme. Retten mener det er et underslag, siden tiltalte ikke har borttatt en gjenstand.

Dette er New Holland-traktoren samboerparet vil ha tilbake. Foto: Politiet

Mener han hadde pengekrav

I retten hevdet tiltalte at Arnfinn Sveinungsen skyldte han over tjue tusen kroner for jobber han hadde gjort.

– Jeg var lei av å vente på pengene, og solgte derfor traktoren, sier han til NRK.

Samboerparet mener det er feil at han hadde krav på penger fra Sveinungsen. Traktoren var dessuten registrert på Wigdis Heiseldal.

Retten mener tiltalte ikke hadde noen rett til å selge traktoren.

Likevel får den som kjøpte traktoren beholde den.

Det er fordi retten mener han var i god tro.

Opprinnelig eier Wigdis Heiseldal er tilkjent erstatning på 35.000 kroner fra tiltalte. Det var summen kjøretøyet ble solgt for.

Paret mener den var verdt det mangedobbelte:

– Bare dekkene var verdt mer. Vi vil ikke ha penger. Vi vil ha traktoren tilbake, sier hun.

At traktoren er verd mer enn den ble solgt for, er ikke den dømte enig i.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk retten med på at verdien var dette, sier han til NRK.

Han mener traktoren var i dårlig stand.

Stadig nye lovnader

Traktoren ble brukt til snøbrøyting, og ei vinternatt i 2017 gikk noe galt med girene.

Den stansen like i nærheten av der tiltalte bodde.

– Det var praktisk å taue den dit, siden han drev med reparasjoner, sier Sveinungsen.

Tida gikk, men traktoren ble ikke ferdig.

Samboerparet betalte stadig nye tusener.

– Det var hele tiden lovnader om at den snart var klar, sier Heiseldal.

Ny eier

En dag Heiseldal skulle gå gjennom forsikringene sine, fikk hun sjokk.

– Traktoren mangla. Den var vekk fra forsikringspapirene.

Hun hadde registreringsnummeret, og slo dette inn på vegvesenet sine sider.

– Da kommer altså en vilt fremmed mann fra Rogaland opp som eier!

Hun ringte denne mannen, som bekrefta at han hadde kjøpt traktoren av sørlendingen.

Dagen etter oppsøkte hun Statens vegvesen.

Der fikk hun se ei salgsmelding med hennes egen forfalskede underskrift. Tiltalte hadde også fått tak i personnummeret hennes.

– Han hadde stjålet identiteten min. Det er helt forferdelig.

48-åringen ble i retten dømt for å ha forfalsket underskriften.

Ifølge dommen, sa tiltalte til kjøperen at det var hans egen traktor han solgte.

Den dømte 48-åringen forfalsket Wigdis Heiseldal sin underskrift på salgsmeldingen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK Sorlandet

«Tungtveiende grunner»

Men den forfalskede salgsmeldingen hadde ikke blitt godkjent i systemene hos Statens vegvesen.

Den såkalte «del 2» manglet.

Det er denne delen av ei salgsmelding forrige eier må levere inn.

Og det hadde jo selvsagt ikke Heiseldal gjort. Hun ante ikke hva som foregikk.

Derfor ble det trøblete for den nye eieren å få traktoren omregistrert til sitt maskinfirma.

Men etter en tid ga Statens vegvesen dispensasjon. Omregistreringen til ny eier ble godkjent uten at Heiseldal visste det.

Hun mener noen røde lamper må ha blinka hos rogalandsmannen:

– For det første var det mitt navn som må ha kommet opp som eier av traktoren. Han driver selv i bransjen, og må ha visst at prisen var altfor lav.

NRK har snakket med den nye eieren, som ikke vil kommentere saken.

Dette brevet fant Wigdis Heiseldal på «din side» hos Statens vegvesen. Lenge etter at omregistreringen var gått gjennom uten hennes viten. Foto: Privat

– Må selv gå til søksmål

Samboerparet mener politiet har svikta dem.

– Vi har blitt lovet av politiet at vi skulle få traktoren tilbake. Flere ganger fikk vi beskjed om det, sier Heiseldal.

– Vi kan ikke bare hente traktoren selv. Da kunne vi jo blitt anmeldt for tyveri. Den står ikke i vårt navn lenger.

Politiadvokat Unni Guldberg var aktor i saken.

Hun sier paret selv må gå til sivilt søksmål mot mekanikeren og den nye eieren dersom de vil ha tilbake traktoren.

– Når de har satt traktoren hos tiltalte frivillig, så må det bli en sivil sak hva han skylder dem.

Guldberg sier retten har satt verdien på traktoren ut fra salgssummen. Det som kan dokumenteres.

– Det er ikke nødvendigvis det vi mener er verdien, men det den ble solgt for ligger til grunn.

Men samboerparet kan jo ikke noe for hvor billig han solgte traktoren?

– Det er et trekantforhold som må gjøres opp i et sivilt krav. De må selv gå til sak hvis de vil ha traktoren tilbake, sier Guldberg.

Heiseldal og Sveinungsen sier det er uaktuelt å gå til sak:

– Skal vi i tillegg risikere advokatregninger på flere hundre tusen?

Forsikringen dekker ikke

Paret får heller ikke tapet dekket av forsikringen.

Fordi de hadde satt ned traktoren til reparasjon frivillig, mener retten det blir å anse som et underslag, ikke tyveri.

Politiadvokat Unni Guldberg:

– Et tyveri krever at man borttar en ting fra noen. Han har gått utover grensa for hva som var avtalt, men han har ikke gått inn på eiendommen deres og henta traktoren.

Heiseldal synes det er en merkelig logikk:

– Så hvis jeg låner en bil av noen, og selger den videre, er det ikke et tyveri?

Mannen er dømt for flere forhold som gjelder svindel og tyveri i straffesaken mot han. Dommen er 90 timer samfunnsstraff.

Partene er påtalemyndigheten og 48-åringen.

Samboerparet har derfor ingen mulighet for å anke.

– Men de kan bruke dommen som grunnlag i et sivilt søksmål, sier Guldberg.