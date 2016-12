Tallet på drepte økte igjen i 2016

Hittil i år har politiet startet etterforskning av 24 drapssaker med 26 ofre. I tillegg kommer seks voldssaker med dødelig utfall. Dermed er 32 personer drept i Norge i år.



Januar

* 9. januar: Rita Briskelund (42) dør av skuddskader i en bolig i Gran kommune i Oppland. Hendelsen omtales først som et vådeskudd, og ektemannen (51) blir siktet for uaktsomt drap. Senere ble siktelsen skjerpet til forsettlig drap. Mannen tiltales for dette og dømmes til tolv års fengsel. Dommen er anket.

Februar

* 13. februar: En somalisk mann i 30-årene blir knivstukket i en bolig i Kongsberg sentrum og dør på sykehuset. En landsmann i 30-årene har tilstått og ble i Kongsberg og Eiker tingrett 16. desember dømt til 13 års fengsel for forsettlig drap.

* 26. februar: 63 år gamle Mahmoud Mohammadi – kurder fra Iran – blir funnet drept i en leilighet på Hånes i Kristiansand. Kona og sønnen blir pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. De blir senere løslatt, før kona på ny pågripes i saken.

Mars

* 4. mars: En mann i 50-årene blir funnet livløs i en leilighet på Tøyen i Oslo og blir erklært død på stedet. To menn på 49 og 56 år er siktet for forsettlig drap eller medvirkning til dette.

* 7. mars: Terje Jensen (83) blir funnet død på Gulset i Skien. Den 52 år gamle sønnen hans er siktet for drap.

* 23. mars: Lillian Iren Holøien (54) blir funnet død i en leilighet på Flisa i Hedmark. Ektemannen på 45 år er siktet for drap. Mannen har tilstått.

April

* 21. april: En 64 år gammel kvinne blir funnet død i en bolig i Lier i Buskerud. Den 36 år gamle sønnen hennes ble pågrepet og siktet for forsettlig drap. Senere er siktelsen skjerpet til overlagt drap.

* 24. april: Trude Brenna Aasen (38) blir funnet død på Åsen i Os kommune i Hordaland. Den 41 år gamle fraseparerte ektemannen hennes er siktet for drap.

* 29. april: En 35 år gammel mann blir funnet drept og delvis oppstykket i en koffert ved en boligblokk på Ammerud i Oslo. Tre menn og en kvinne er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Mai

* 15. mai: Gerd Else Hansen (78) blir funnet død i en branntrapp i en blokk på Tøyen i Oslo. En 64 år gammel mann er siktet for drap, mens en 47 år gammel mann er siktet for drap eller medvirkning til dette.

Juni

* 8. juni: En 43 år gammel mann blir slått ned på gaten i Drammen og dør senere på sykehus. En 37 år gammel mann er siktet for å ha utøvet volden.

* 14. juni: En kvinne (35) blir knivstukket utendørs på Trosterud i Oslo og blir erklært død på stedet. Den 41 år gamle ektemannen hennes er varetektsfengslet, siktet for drap. Mannen er norsk statsborger, opprinnelig fra Afghanistan. Den drepte kvinnen var russisk borger. Paret har tre barn sammen.

* 16. juni: 58 år gamle Mona Nordaas blir drept på Evanger i Voss. En 43 år gammel mann som bodde hos kvinnen, er siktet i saken.

Juli

* 9. juli: En litauisk mann i 20-årene blir funnet død på en gård i Lånke i Stjørdal i Nord-Trøndelag. Fire landsmenn er siktet for grov kroppsskade med døden til følge eller medvirkning til dette.

* 17. juli: En 39 år gammel mann fra Sogn og Fjordane blir funnet død på et hotellrom i Oslo, og politiet mener han har blitt forgiftet en eller to dager før. En 29 år gammel mann er siktet for forsettlig drap ved bruk av heroin.

* 28. juli: 32 år gamle Linn Olsen Uteng fra Tromsø blir funnet død i en leilighet like utenfor Tromsø sentrum. En 27 år gammel utvist asylsøker, som sier han kommer fra Kongo og som tidligere har hatt et forhold til avdøde, er siktet for forsettlig drap.

* 31. juli: En 44 år gammel mannlig marokkansk statsborger blir funnet død i en bolig i Lyngdal i Vest-Agder. En 20-årig mann med sudansk statsborgerskap og midlertidig opphold i Norge, er siktet for forsettlig drap.

August

* 29. august: 37 år gamle Pimsiri Songngam og hennes tolv år gamle sønn Petchngam blir funnet skutt i en leilighet i Kirkenes. Moren dør på stedet, mens gutten dør på sykehus. Kvinnens 59 år gamle ektemann blir funnet med alvorlige skuddskader og er siktet for drap på de to.

September

* 3. september: 49 år gamle Nils Olav Bakken, som tilhørte et rusmiljø, blir funnet død og forkullet ved en skogsvei i Søndre Land i Oppland. En 44 år gammel kvinne, hennes ekskjæreste (35) og kvinnens sønn (20) er siktet for forsettlig drap eller medvirkning til dette.

* 25. september: En 25 år gammel mann fra Litauen blir funnet død i ei hytte i Rauland i Vinje kommune i Telemark. En 35-årig landsmann er siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Ifølge obduksjonen er det uklart hvordan 25-åringen døde, og siktelsen kan bli endret.

Oktober

* 10. oktober: En 38 år gammel mann blir skadd i en slåsskamp i Botngård i Bjugn i Sør-Trøndelag. Han dør senere på sykehus. En mann i 30-årene er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

* 13. oktober: En polsk mann i 40-årene blir funnet drept i en leilighet i Kristiansand sentrum. To kvinner 20-årene og en mann i 50-årene, alle svenske borgere, er siktet for drap.

* 15. oktober: En 52 år gammel mann blir funnet svært alvorlig skadd utenfor et hus i Hellvik i Eigersund. Han blir senere erklært død på stedet. Dagen etter blir den 49 år gamle broren hans pågrepet og siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

November

* 1. november: To menn, 20 og 21 år gamle, blir funnet knivstukket og hardt skadd i en bil som nettopp har kjørt inn i en fjellvegg i Narvik. Martin Bjørge Liebraaten (21) fra Jessheim dør av skadene, mens 20-åringen blir fløyet med luftambulanse til sykehus. En 23 år gammel mann er siktet for forsettlig drap på mannen som døde og for grov kroppsskade mot den overlevende.

* 7. november: En 33 år gammel svensk mann blir funnet død skjult under en papplate utenfor en blokk på Torshov i Oslo. Et samboerpar – en norsk kvinne på 36 år og en iransk mann på 50 år – blir siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge.

* 15. november: En 48 år gammel somalisk mann blir funnet livløs i en bolig på Vettre i Asker og blir erklært død på stedet. Den 20 år gamle sønnen hans er siktet for drap.

* 27. november: En 35-åring fra Vennesla blir skutt og drept av politiet i Kristiansand etter at en politipatrulje ble beskutt av 35-åringen. Stabssjef Bård Austad i Agder politidistrikt uttalte dagen etter at patruljen oppfattet situasjonen som en nødvergesituasjon.

* 29. november: En 37 år gammel mann dør etter å ha blitt påført alvorlige knivskader i en leilighet på Jeløya i Moss kvelden før. En 33 år gammel mann er siktet for drap. Begge er tidligere dømt flere ganger og tilhører rusmiljøet.

Desember

* 3. desember: Frode Mellemseter Sanni (42) blir drept inne på Maxbo på Notodden. En 22 år gammel mann som er ansatt i forretningen, er siktet for drapet.

* 5. desember: Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan (14) blir knivstukket i skolegården på barneskolen Wilds Minne i Kristiansand. En 15 år gammel gutt er siktet for drapene og har tilstått.

* 13. desember: 35 år gamle Marius Haugholt blir funnet livløs i en leilighet på Mastmoen i Elverum, og han blir erklært død på stedet. En 34 år gammel mann, kamerat av 35-åringen, er siktet for drap.

I 2015 var det 23 drap i Norge, ifølge Kripos' statistikk, som kun omfatter forsettlige og overlagte drap. (©NTB)