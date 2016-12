NRK har fått delvis innsyn i rapporten som Agder politidistrikt har sendt til Politidirektoratet etter skytingen nord for Kristiansand sentrum. Hendelsen endte med at familiefaren fra Vennesla ble skutt av tjenestemenn og omkom på sykehuset to timer etter episoden.

Stabssjef i Agder politidistrikt, Bård Austad. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Aksjonen ble igangsatt klokken 04.43 natt til 27. november etter at politiet ble oppringt av en arbeider som jobber med veivedlikehold i regionen. Et sted mellom Øvrebø og Kristiansand kom arbeideren i kontakt med 35-åringen.

Vil gjøre noe grusomt

Venndølen framstod ruset, men skal ikke ha vært truende overfor vitnet.

Bakruta på bilen til 35-åringen var knust etter hendelsen. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

I situasjonsbeskrivelsen står det; «Melding om bevæpnet ruset person i bil som har uttrykt at han vil gjøre noe grusomt, og som ber om at politiet varsles.»

Etter det NRK erfarer så vitnet at mannen hadde våpen liggende i bilen.

– Som jeg sa i første pressekonferanse må politiet i slike situasjoner lene seg på informasjon man mottar sammenholdt med kunnskap om enkeltpersoner. I dette tilfellet ble meldingen oppfattet som så alvorlig at politiet valgte å bevæpne seg, sier stabssjef Bård Austad i Agder politidistrikt.

Politiet rykket ut med flere patruljer. De var bevæpnet med tjenestepistol og maskinpistol av typen MP5, ifølge rapporten.

Da politiet møtte 35-åringen, skal han ha skutt mot politiet.

«Når politipatruljer påtreffer personen, skyter vedkommende med hagle i siden på bilen», står det i rapporten.

«Politiet søker dekning og skyter på personen,» står det videre.

Politibil beslaglagt

Etterforskningsleder i Spesialenheten, Marit Storeng, bekrefter overfor NRK at haglskuddet ble avfyrt ved bensinstasjonen på Krossen, omkring to kilometer nord for Kristiansand sentrum.

Krimteknikerne satte ned en rekke markører for å vise tomhylser på åstedet. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Deler av rapporten som Agder-politiet har sendt til Politidirektoratet er sladdet. Foto: Sander Heggheim/NRK

Storeng ønsker ikke å si hvor på politibilen skuddet traff. Påtaleleder i Agder politidistrikt har nektet pressen å fotografere politibilen fordi den er en del av beslaget i etterforskningen.

– Skudd med hagle mot en bil er en alvorlig sak, og utsetter åpenbart politifolkene som satt i bilen for fare, sier Bård Austad.

Det kommer ikke frem av rapporten om politiet skjøt mannen med pistol eller MP5.

Skyteepisoden har i ettertid blitt etterforsket med to ulike utgangspunkt. Agder politidistrikt har etterforsket saken som drapsforsøk på politiet. Denne etterforskningen er avsluttet. Spesialenheten for politisaker etterforsker fortsatt politiets håndtering under aksjonen.

Stabssjefen har tidligere uttalt at politifolkene oppfattet det som en nødvergesituasjon.

– Politibetjentene følte seg truet på livet, og så seg nødt til å skyte vedkommende, sa Austad til NRK etter hendelsen.

På bensinstasjonen på Krossen hadde politiet kontakt med 35-åringen første gang. Ifølge rapporten var det her venndølen avfyrte skudd mot politiet. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Søkte dekning

Marit Storeng er etterforskningsleder i Spesialenheten. Foto: NRK

Politiaksjonen var over på 17 minutter. I rapporten går det fram at politiet til slutt søkte dekning og avfyrte skudd mot 35-åringen.

Det er foreløpig ikke kjent hvor mange skudd politifolkene avfyrte. Da krimteknikerne gransket åstedet ved Gartnerløkka etter hendelsen ble det satt opp flere markører som påviste tomhylser.

Skader på bilen til venndølen viste kulehull i frontruta. Hele bakruta på bilen var knust.

Spesialenheten avventer fortsatt de krimtekniske undersøkelsene. Det er gjennomført en rekke avhør av personer som var involvert i hendelsen.

– Avhørene er ennå ikke gjennomlest og godkjent. Det kan bli aktuelt å konfrontere vitner med nye opplysninger. Derfor vil det være skadelig for etterforskningen å gå ut med ytterligere detaljer, sier Storeng.