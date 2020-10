Etter det NRK får opplyst var den første meldingen til politiet dramatisk:

Lid ble funnet med synlige skader inne i sin egen stue i sokkelleiligheten i Gamle Mandalsvei i Kristiansand lørdag ettermiddag.

Han ble sist sett i live fredag 2. oktober.

Da den første patruljen kom til stedet, kunne de raskt konstatere at 48-åringen var død, og spor på åstedet tilsa tidlig at han kunne ha blitt utsatt for en kriminell handling.

På en pressekonferanse søndag bekreftet politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl at det har blitt sikret spor inne i Lids bolig.

Politiet beskriver sporene som interessante, men ønsker ikke å gi noen ytterligere detaljer om hva som er funnet på åstedet.

– Vi kan ikke på nåværende tidspunkt være mer konkret på hva vi har funnet, sier politiadvokaten.

MISTENKELIG DØDSFALL: Politiet har bekreftet at det var observasjoner inne i leiligheten som førte til at politiet anser dødsfallet som mistenkelig. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Etter det NRK får opplyst etterforskes saken som et drap.

Kripos bekrefter overfor NRK at de sender tre teknikere til Kristiansand for å bistå Agder politidistrikt. Det er ventet at teknikerne ankommer søndag kveld.

Familien til avdøde har fått oppnevnt en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten sier til NRK at han foreløpig ikke ønsker å kommentere saken. Politiet har foreløpig ikke gått ut med navnet på avdøde.

Ingen pågrepet

Siden lørdag formiddag har politiet brukt store ressurser på etterforskningen. Åstedet er sperret av for kriminaltekniske undersøkelser og lørdag kveld var et stort område utenfor boligblokken sperret av.

ÅSTEDET: Det var en nabo som lørdag ettermiddag varslet politiet om dødsfallet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

På grunn av Lids tilknytning til organisasjonen Sian, ble Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tidlig koblet inn i etterforskningen.

Politiet sier de fortsatt er i en innledende fase av etterforskningen og jobber ut ifra flere hypoteser, og at de foreløpig ikke har noen mistenkte i saken.

– Politiet vil fortsette å gjennomføre taktiske og tekniske undersøkelser. Dersom noen har opplysninger som kan hjelpe politiet i etterforskningen av saken, så ber vi dere ta kontakt med politiet på telefon 02800, sier politiadvokaten.