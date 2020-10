Etterforskar mistenkeleg dødsfall i Kristiansand som drap

– Politiet er framleis i ein innleiande fase i etterforskinga. I det ligg det at politiet arbeider breitt. Vi jobbar utifrå fleire hypotesar. Ei av hypotesane er at personen er utsett for ei alvorleg straffbar handling, seier politiadvokat i Agder politidistrikt, Henrik Bjugan Hegdahl.

På ein pressekonferanse søndag orienterte politiet om status i saka.

Siste kjente observasjon av avdøde var fredag 2. oktober.

– Ingen personar er så langt sikta eller arresterte i saka, seier politiadvokaten.

Politiet seier dei vil setje inn betydelege ressursar i etterforskinga dei neste dagane. Mannen vil bli sendt til obduksjon.

– No handlar det om å samle inn mest mogleg informasjon og analysere dataa vi får henta inn, og drive etterforskinga framover, seier Hegdahl.

Sentral i Sian

Mannen var ein sentral skikkelse i den islamfiendtlege gruppa Sian.

– Han betydde mykje for Sian i det praktiske organisasjonsarbeidet. Alltid var han budde til å gjere ein innsats. Dette betyr at Sian Agder si avdeling har mist ein av våre mest aktive medlemmer. Han vil bli sakna, seier tidlegare leiar i Sian, Arne Tumyr.

– Eg har vanskeleg for å tru at dødsfallet har noko med Sian å gjere, seier Tumyr.

Mannen vart funnet død inne i leilegheita sin i Suldalen utanfor Kristiansand sentrum laurdag. Då omtalte politiet dødsfallet som mistenkeleg.

Dødsfallet blir no etterforska som eit drap. VG melde dette først.

Det var ein nabo som fann mannen død.

Arne Tumyr har tidlegare vore leiar og frontfigur i Sian. Han meiner mannens død er eit stort tap for gruppa. Foto: Madeleine Mellemstrand / NRK

PST kopla inn

Tilknytinga til Sian gjorde at Politiets tryggingsteneste (PST) tidleg vart kopla inn i saka.

– Vi er kjend med saka og hjelper til Agder politidistrikt i etterforskinga, seier Martin Bernsen, seniorrådgjevar i PST til NRK.

Både politiet, Kripos og PST etterforskar drapet.

Laurdag vart det gjennomført omfattande kriminaltekniske undersøkingar inne i bustaden. Det er også sperra av eit større område på utsida.