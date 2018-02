Sykehusene har brukt milliarder på vikarer

Sykepleierforbundet mener sykehusene må ansette flere i faste stillinger. Siden 2012 har helseforetakene brukt til sammen 3,6 millarder kroner på vikarer som leger, sykepleiere, psykologspesialister og helsesekretærer. Men mest penger blir det brukt på leger og sykepleiere.

Se liste under over ditt sykehus og vikarbruk.

Oversikt over helseforetakenes vikarbruk på helsepersonell fra 2016 til september 2017:

Helse Midt-Norge: 151 millioner kroner.

Helse Nord: 312 millioner kroner.

Helse Sør-Øst: 1,1 milliard kroner.

Helse Vest: 207 millioner kroner.

Pasientsikkerheten

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund representerer over 100.000 sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Hun tenker på pasientenes sikkerhet.

– Jeg tenker at det er veldig høye tall, og at det hadde vært mye bedre både for pasientsikkerheten og de ansatte å ansette flere. Det er helt åpenbart at grunnbemanningen er for lav. Det bør både helseministeren og sykehusdirektørene ta på alvor, sier By til NRK.

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By mener det bør ansettes flere sykepleiere i fast stilling. Foto: NRK

Sykehusinnkjøp HF opplyser at i hovedsak benyttes vikarer ved avvikling av ferie for egne medarbeidere og ved akutt fravær som sykehusene selv ikke greier å dekke inn.

Helse Sør-Øst bruker mest

Helse Sør-Øst, som er det helseforetaket med flest ansatte, bruker mest penger på vikarer.

I perioden fra 2016 til september 2017 brukte helseforetaket 510 millioner kroner på vikarsykepleiere og 276 millioner kroner på vikarleger.

Det er Oslo universitetssykehus som har brukt flest vikarer i denne perioden. Av de 510 millioner kroner som ble brukt av helseforetaket på sykepleiere, brukte Oslo universitetssykehus alene 309 millioner kroner.

Ønsker faste stillinger

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen understreker at fast ansettelse skal være hovedbruken.

– Vi jobber for å redusere bruken av vikarer og midlertidige stillinger, sier Erlandsen til NRK.

Helse og omsorgsdepartementet mener pasienten er viktigst og at de derfor må oppleve færrest mulig forskjellige sykepleiere som de må forholde seg til.

– Færre vikarer

Statssekretæren mener det er færre vikarer ved sykehusene nå.

– Går bruken av vikarer nedover?

– Ja, det gjør faktisk det. Vi har stilt krav om at vikarbruken må reduseres. Vi ser det er nødvendig å ha flere ansatte i heltidsstillinger. Vi bør ha færre deltid. Folk bør hovedsakelig være ansatt fast.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen mener bruken av vikarer i sykehusene har gått ned. Men har ikke tall på hvor mye. Foto: NRK

Statssekretæren forklarer milliardbruken på at vikarene skal ha lik lønn som de som er fast ansatte samt dekking av andre kostnader som reise.

– Det kan se ut som vi bruker mer penger på vikarer, men det betyr ikke at det er flere vikarer enn før. Det er nedgang i antall vikarer, sier Erlandsen.

Vikarbruk, sykepleiere ved norske sykehus:

Vikarbruk sykepleiere fra 2016 til 3. kvartal 2017 Helsefortak 2016 til 3. kvartal 2017 Totalsum Helse Midt-Norge RFH 95 840 980 Helse Møre og Romsdal HF 44 843 577 Helse Nord-trøndelag HF 1 888 138 St. Olavs Hospital HF 49 109 265 Helse Nord RHF 101 966 674 Finnmarkssykehuset HF 9 342 751 Helgelandssykehuset HF 11 477 186 Nordlandssykehuset HF 14 167 932 Universitetssykehuset Nord-Norge HF 66 978 805 Helse Sør-Øst RHF 510 608 922 Akershus universitetssykehus HF 58 739 124 Oslo universitetssykehus HF 309 740 390 Sykehuset i Vestfold HF 20 279 780 Sykehuset Innlandet HF 1 963 831 Sykehuset Telemark HF 4 948 376 Sykehuset Østfold HF 34 513 710 Sørlandet sykehus HF 27 067 760 Vestre Viken HF 53 355 951 Helse Vest RHF 124 094 138 Helse Bergen HF 23 334 642 Helse Fonna HF 25 822 173 Helse Førde HF 7 147 110 Helse Stavanger HF 67 790 213 Totalsum: 832 510 714

Vikarbruk, leger ved norske sykehus:

Vikarbruk leger fra 2016 til 3. kvartal 2017 Helseforetak 2016 til 3. kvartal 2017 Totalsum Helse Midt-Norge RHF 51 178 784 Helse Møre og Romsdal HF 14 310 815 Helse Nord-trøndelag HF 33 910 161 St. Olavs Hospital 2 957 808 Helse Nord RHF 211 136 576 Finnmarkssykehuset HF 72 316 718 Helgelandssykehuset HF 27 451 559 Nordlandssykehuset HF 70 474 544 Universitetsssyk. i Nord-Norge HF 40 893 755 Helse Sør-Øst 276 910 566 Akershus universitetssykehus HF 49 364 549 Oslo Universitetssykehus HF 10 077 655 Sykehuset i Vestfold HF 7 724 586 Sykehuset Innlandet HF 76 354 670 Sykehuset Telemark HF 22 537 516 Sykehuset Østfold HF 60 913 981 Sørlandet sykehus HF 31 541 668 Vestre Viken HF 18 395 941 Helse Vest RHF 83 185 321 Helse Bergen HF 10 380 940 Helse Fonna HF 33 791 480 Helse Førde HF 30 861 314 Helse Stavanger HF 8 151 586 Totalsum: 622 411 247

Kilde: Sykehusinnkjøp HF