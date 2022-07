Bård Eirik Ruud mener at det må være forhold til rette som gjør at folk vil søke sykepleierjobber. Det innebærer mindre belastning, mulighet for faglig utvikling underveis, og at det skal lønne seg og jobbe døgnet rundt for at pasientene skal ha det bra og trygge rammer i helsevesenet.

Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali