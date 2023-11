Fiskere omkommet: Krevende værforhold i området

De to mennene i 50- og 60 årene var ute for å trekke hummerteiner, men kom ikke tilbake til avtalt tid.

De ble funnet døde i sjøen etter at redningshelikopter, brannbåt og redningsskøyte hadde søkt i havområdene utenfor Søgne i flere timer.

– Uberegnelige værforhold

Alf Erik Andersen er båtfører på redningsskøyta Bill som deltok i søket etter de to fiskerne. Han forteller om vanskelige værforhold i området, fredag kveld.

– Det var krevende vær med bølger opp mot 3 meter i de ytre områdene. Det var kraftig vind fra sørøst og svært uberegnelig sjø.

Andersen var også vitne til at den siste av de to mennene ble funnet i sjøen, like ved redningsskøyta. Han ble hentet opp av et redningshelikopter og bekreftet omkommet.

Redningshelikopter, brannbåt og redningsskøyte søkte etter de to fiskerne i havområdene utenfor Søgne i flere timer fredag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Det er klart det er en tøff opplevelse. Når vi deltok i leteaksjonen hadde vi jo håp om å finne de to i god behold.

Og selv om de to mennene ble funnet lengre inne i fjorden, kan uhellet med båten ha skjedd lenger ute.

– Hvis de har veltet der ute kan de ha drevet lenger inn i fjorden inn med vind og strøm, uten at noen vet dette sikkert nå.

Lørdag formiddag hadde Andersen sin andre debrifing med mannskapet om bord etter den tragiske hendelsen.

Starter etterforskning

Politiet vil starte etterforskning etter den tragiske ulykka og prøve å finne ut hva som skjedde. Det bekrefter operasjonsleder Eivind Formoe i Agder politidistrikt.

– Vil vil i første omgang undersøke og sikre oss bilder av plastbåten de to brukte.

Han sier eventuelle avhør i saken, først vil bli gjennomført til uka.

– De pårørende er jo aktuelle personer å prate med i tilfelle, sier Formoe.