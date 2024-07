Her blir hummeren reddet fra den sikre død

– Heldigvis for hummeren var vi her i dag, sier Fredrik Myhre.

Sammen med to andre dykkere kom han over hummeren på sjøbunnen utenfor Nesodden.

Der hadde det store, utrydningstruede krepsdyret viklet seg fast i et gammelt fiskesnøre.

Et fiskesnøre på bunn kan forårsake store problemer, sier Fredrik Myhre i Verdens naturfond (WWF). Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Dessverre er dette et problem vi ser veldig ofte, sier Myhre, som er marinbiolog og seniorrådgiver i Verdens naturfond (WWF).

Snørene stammer fra sportsfiskere som har satt kroken fast i bunn og slitt av snøret.

Med snøret viklet rundt kropp og bein kom ikke hummeren noe sted.

Dermed lå den an til å sulte i hjel.

Denne hummeren led en trist skjebne. Den hadde satt seg fast i en stor vase av gammelt fiskesnøre. Foto: Fredrik Myhre WWF

Som død ville den ha lokket til seg andre hummere eller krabber som ville kommet for å spise den. Dermed kunne nye dyr blitt fanget på samme måte i det samme snøret.

– Så du får en evig runddans av død rundt denne fiskelina, sier Myhre.

Også torsken sliter

Oslofjorden har lenge lidd under såkalt nitrogen-forurensing fra jordbruk og gammeldagse kloakkrenseanlegg.

Bestanden av torsk et kraftig redusert noe som kan skyldes overfiske.

Forskere har advart om at fjorden risikerer økologisk kollaps. De har krevd at det opprettes store nullfiskeområder der det blir forbudt å fiske både for fritidsfiskere og yrkesfiskere.

Nylig kom Fiskeridirektoratet med nye råd for fjorden der dette er et av hovedalternativene.

For hummeren, som er en truet art i Norge, er det fra før opprettet fem såkalte hummerfredningsområder i Oslofjorden der dyret skal få leve i fred og forhåpentligvis øke i antall.

Samtidig er gamle fiskeredskaper en trussel både i og utenfor disse områdene.

Enorme mengder fiskesnøre

– På populære fiskeplasser i Oslofjorden så ligger det kilovis med fiskesnører. Det høres ikke mye ut, men da snakker vi altså kilometervis med fiskesnører. Det er et kjempeproblem, sier Christian Skauge i Marinreparatørene.

På noen fiskeplasser i Oslofjorden har de plukket opp enorme mengder med gamle snører, forteller Christian Skauge i Marinreparatørene. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Marinreparatørene er en miljøorganisasjon som jobber med å reparere fjorden, deriblant rydde opp forurensing og restaurere sjøbunn.

– Det er viktig å få ryddet opp i gammelt søppel og fiskeredskaper som truer hummeren, og å ikke minst sikre flere og bedre marine verneområder som hummeren kan leve i uten risiko for å bli fisket opp, legger Myhre til.

Felles innsats

Marinreparatørene har samarbeidet med Indre Oslofjord undervannsklubb for å fjerne snører.

Også sportsfiskerne og Norges jeger- og fiskeforbund (NJFF) har engasjert seg i problemet. NJFF har laget råd som skal forhindre at det mistes så mye fiskeutstyr.

Blant rådene er å fiske med lettere sluker og utstyr som ikke så lett fester seg til bunn. En annet knep er å ha fortom nederst mot kroken som er tynnere enn hovedsnøret, dermed ryker snøret der hvis fiskeren må slite snøret.

Alt fiskesnøret på bildet, 4 kg til sammen, ble plukket opp fra sjøen på et sted på Fagerstrand i Nesodden kommune. Bak står daglig leder av Marinreparatørene, Lars Dalen. Foto: Christian Skauge Marinreparatørene

Blir befridd

– Da tar vi den med inn og befrir den, sier dykkerne og løfter dyret med de store klørne opp på kaikanten.

Hummeren som hadde viklet seg inn i snøret ved Nesodden, hadde flaks i uflaks.

Uhellet skjedde like ved hummerfredningsområdet utenfor Nesoddtangen.

Hummer henger fast i fiskesnøre og må befris. Det er viktig å få ryddet opp i fiskeredskaper og annet søppel som truer hummeren, mener WWF. Foto: Fredrik Myhre WWF

Der ligger også hovedkvarteret til Marinreparatørene, som har høy tetthet av naturvernere med dykkerutstyr. Og som oppdaget hummeren og hjalp den.

For å fjerne snøret, som sitter stramt rundt dyret, må det brukes kniv. Etter litt fikling er hummeren fri og kan settes tilbake til fjorden den kom ifra.