Tradisjonen tro velger mange nordmenn å ta danskebåten til Danmark for å nyte påskedagene.

Men også i år er kronekursen ugunstig for dem som vil feriere i vårt naboland i sør.

Tirsdag måtte du ut med over 124 norske kroner for 100 danske kroner. Kjøper du et par sko i Danmark til 1000 kroner, er prislappen egentlig 1239 norske kroner.

– Må fortsatt være penger å spare

Senterleder Preben Bjerregaard sier nordmenns handlelyst ikke påvirkes av kronekursen. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Men nordmenns handlevilje i Danmark er det likevel ingenting å si på, heller ikke i påsken.

– Nordmenn har vært veldig flinke til å besøke oss til tross for den dårlige kursen, så det må fortsatt være penger å spare når man drar til Danmark, forteller sentersjef Preben Bjerregaard ved Aalborg Storcenter,

Senteret er med sine 75 butikker det største senteret i Nordjylland. Senteret inkluderer også det største Bilka-varehuset i Danmark.

– Kronekursen har ingen innflytelse

Bjerregaard venter storinnrykk av nordmenn også denne påsken. Påsken er det viktigste handletiden for senteret i Aalborg etter julehandelen.

– Onsdag før skjærtorsdag er en fantastisk dag, sier sentersjefen.

– Men har du inntrykk av om folk regner på kronekursen når de handler hos dere?

– Nei. De shopper og handler som de pleier. Kronekursen har ingen stor innflytelse, ifølge Preben Bjerregaard.

Ville ha laget reisebudsjett

Et regnestykke over feriebudsjettet er noe av det første Rolf H. Søraker i Sparebanken Sør trekker frem når han blir bedt om å komme med økonomiske råd før en påsketur til Danmark.

– Både vi og andre banker har dessuten en egen app, der man enkelt kan gå inn og sjekke saldoen, forteller han.

Dessuten foretrekker han å bruke kort fremfor kontanter på tur.

Enkel måte å regne ut prisen

Kronekursen i Danmark gjør at varene er 30% dyrere. Søraker har en grei regneformel for å regne ut hvor mye varen egentlig koster.

– Ta den danske prisen og del på tre, og så legger du på en tredjedel på varens pris, da vil du finne ut hvordan prisen ser ut i norske kroner, med litt å gå på, forklarer Søraker.

Betal i lokal valuta

Rolf Søraker i Sparebanken Sør. Foto: Odd Rømteland / NRK

Mange steder får nordmenn spørsmål om vi vil betale i lokal eller norsk valuta.

Også her er rådet klart.

– Betal i lokal valuta, sier Søraker. Hvis ikke, kan man risikere å betale en vekslingskurs som er dyrere.

Og et siste råd fra banken er å ha reiseforsikring. Der kan utgiftene løpe på i utlandet.

– Vi oppfordrer alle til å sjekke hva slags reiseforsikring de har, hvem den dekker, og hvilket område den dekker, sier Søraker og minner om at om man reiser med hele familien bør man sjekke at forsikringen dekker alle som er med på turen.