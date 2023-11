– Det er vanskelig å sette ord på hvor skuffet jeg er i dag.

Det sier gruppeleder i Kristiansand SV Andreas Landmark etter det ble klart at partiets stortingsgruppe sikret flertall for folkeavstemning om oppsplitting av Kristiansand.

Dermed vil folket få bestemme om Søgne og Songdalen skal kunne løsrive seg fra storkommunen.

Onsdag var gruppelederen i Oslo for å holde innlegg for stortingsgruppen.

Han hadde forventninger om at SV skulle si nei til lovforslaget og støtte eget lokallag.

Bystyret i Kristiansand har tidligere sagt nei to ganger.

– Lokaldemokratiet har sagt sin mening, og vi er valgt til å representere Kristiansands befolkning. Kristiansand bystyre har sagt klart nei.

– Ikke en enkel sak

Landmark mener dette vil føre kommunen inn i et nytt halvår med usikkerhet.

– Jeg vil beklage til alle ansatte i Kristiansand at SV er med på å forlenge denne usikkerheten. For ansatte som ikke vet hvor de skal jobbe, hva de skal jobbe med og hvem de skal jobbe med.

Han opplever at lovendringen overkjører det lokale selvstyret.

– Vi eier ikke vårt eget vedtak lenger fordi de midt i en prosess velger å endre en lov.

– Dette er ikke en sak om oppdeling av kommuner, men en sak om hvem som skal bli lyttet til i denne typen prosesser. Vi har ikke her tatt stilling til oppdeling, vi tar stilling til om folk skal bli hørt.

Det sier kommunalpolitisk talsperson i SV, Birgit Oline Kjerstad.

– SV gikk til valg på at tvangssammenslåtte kommuner skulle få si meningen sin. Jeg har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon, sier Kjerstad.

– Vi har gjennomført en grundig prosess i SVs stortingsgruppe, for dette er ikke en enkel sak.

SV sier ja til folkeavstemning om oppsplitting av Kristiansand, Søgne og Songdalen. Foto: Hans Erik Weiby

– Nå ligger saken på regjeringens bord

Onsdag ble det klart hvordan flertallet i Stortinget vil stille seg til saken.

Det gikk mot en thriller-avstemning i stortingssalen 28. november.

Ap, Sp og Rødt manglet én stemme for å få 85 mandater og flertall i Stortinget.

SV hadde sitt gruppemøte senere på dagen.

Pasientfokus, som teller en person på Stortinget med Irene Ojala, kunne ende opp med å avgjøre saken med minst mulig margin.

Men SV avgjorde flertallet før Ojala fikk flagget sitt standpunkt.

Ifølge Aftenposten stemte syv i stortingsgruppe for regjeringens forslag, mens fem stemte imot.

– Det vi har sagt ja til er retten til å bli hørt i en slik sak for tvangssammenslåtte kommuner. Og det var det vi gikk til valg på i 2021, sier Kjerstad.

– Men vil ikke det koste mye å gjennomføre en slik høring?

– Ikke nødvendigvis. Nå ligger denne saken på regjeringens bord. Det er de som har ansvaret hvordan dette skal håndteres, om det skal fremmes sak eller ikke.

Fortvilet på de ansattes vegne

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander (H) føyer seg inn i rekken av skuffede lokalpolitikere.

– Vi er jo veldig skuffet, også er jeg ikke minst skuffet på vegne av de 9000 ansatte som jobber i denne kommunen som nå får denne situasjonen trukket ut enda lenger i tid.

Bernander sier kommunen ikke vil forholde seg til at regjeringen prøver å dele dem opp.

– Vi planlegger for at denne kommunen skal være samlet og levere gode tjenester til de som bor her. Det er vårt hovedfokus og så får regjeringen styre med dette.

Ordfører i Kristiansand, Mathias Bernander (H). Foto: Svein Sundsdal / NRK

Planlegger lovendring

Lovendringen vil skje i inndelingsloven. Den skal sikre at regjeringen kan gjennomføre innbyggerhøring, selv om lokalpolitikerne sier nei.

Det er planlagt neste år.

I Kristiansand har bystyret avvist innbyggerhøring om deling to ganger, men regjeringen vil likevel ha en folkeavstemning om dette.

Bernander sier det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål rundt hvordan regjeringen planlegger å gjennomføre en slik folkeavstemning.

– Det er uvisshet, og det er det som bekymrer meg mest, sier ordføreren.

NRK forklarer Hva har skjedd i Søgne-saken? Hva har skjedd i Søgne-saken? Slått sammen med tvang i 2020 1. januar 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune.

Det kommunale giftermålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte mot sammenslåing i 2016. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedum kom med lovnader I september 2021 var daværende partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Søgne. Han lovet da innbyggerne at Søgne igjen skulle bli en egen kommune dersom Senterpartiet tok makta etter valget. Hva har skjedd i Søgne-saken? Vedtak i bystyret i Kristiansand 1. desember 2021 vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen om en oppløsning av Søgne og Songdalen fra den sammenslåtte Kristiansand kommune.

Vedtaket ble gjort med 39 mot 32 stemmer. Hva har skjedd i Søgne-saken? Skilsmisse vil koste inntil 400 millioner kroner Statsforvalteren i Agder la i januar i år fram en rapport som forteller hva en kommuneskilsmisse i Kristiansand vil koste, og hvilke konsekvenser som kan følge.

Det vil koste inntil 400 millioner kroner. Hva har skjedd i Søgne-saken? Bystyret sa nei for andre gang 15. februar i år sa bystyret i Kristiansand igjen nei til en folkeavstemning om en oppløsning av Kristiansand kommune. Hva har skjedd i Søgne-saken? Gjelsvik vil endre loven I mars i år ble det klart at Regjeringen med daværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik vil endre loven for å kunne gjennomføre folkeavstemning i Søgne og Songdalen i strid med Kristiansand kommunes vedtak.

Lovforslaget er nå ute på høring. Forrige kort Neste kort

Nei fra Frp

Regjeringen ønsker å gjennomføre en digital innbyggerhøring om Søgne og Songdalen skal bli egne kommuner neste år.

Frp bestemte seg på sitt gruppemøte onsdag morgen for at de ikke støtter regjeringens forslag til en lovendring.

– Det finnes svært mye Frp heller vil bruke 400 millioner på enn å lage nye kommuner og reversere mer. Nå sier Frp nei til mer reversering og pengebruk på dette, sier Helge André Njåstad, kommunalpolitisk talsmann for Frp.

Frp sin stortingsgruppe sier nei til regjeringen sitt forslag om innbyggerhøringer for å eventuelt kunne splitte opp Kristiansand kommune igjen, sier Helge André Njåstad, Frp. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Sterk politisk motstand

Mandag var den politiske toppledelsen i Kristiansand og statsforvalteren samlet i Abra Havn i Kristiansand Dyrepark, for å informere stortingspolitikere om saken.

Høyre og Ap i Kristiansand er sterkt imot en innbyggerhøring, og mener dette er en overkjøring av lokaldemokratiet.

Høyre- ordfører Bernander uttrykte da at han var engstelig for konsekvensene av å sette i gang en reversering av sammenslåingen.

– Jeg er bekymret for at vi mister fokus på noen av de aller viktigste oppgavene våre, sa han etter møtet på madag.