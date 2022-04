– Folka som slåss mot russerne i front i Ukraina nå er våre kolleger. Det er lokale heimevernsfolk, akkurat som oss.

Kaptein Alf Stensli står midt mellom to grønnkledde og tungt bevæpna lag som øver ved Evjemoen i Agder.

Soldatene har akkurat krøpet opp en støvete sandvoll. Så fyrer de løs mot en fiktiv fiende noen hundre meter lenger oppe.

NRK forklarer Hva er Heimevernet? Bla videre Hva er Heimevernet? Heimevernet utgjør hoveddelen av Norges førstelinjeforsvar, og er en nasjonal beredskaps- og innsatsstyrke bestående av 40.000 soldater fordelt på 11 HV-distrikter. Distriktene har det territorielle ansvaret for beskyttelse av viktige militære og sivile installasjoner. Heimevernet består hovedsakelig av personell som er overført etter 12 måneder førstegangstjeneste, og innstatsstyrker bestående av 3000 frivillig vervet soldater. Hva er Heimevernet? Heimevernet kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker, mens godt trente innsatsstyrker kan beordres til å løse ekstraordinære oppdrag. Forrige kort Neste kort

Vår sikkerhet

Stensli sier soldatene han leder har solid kunnskap om sitt område, og kampmoral knyttet til det nære. Det er ferdigheter man nå ser betydningen av i Ukraina.

– Disse soldatene er vår sikkerhet. De har føttene på bakken, de kjenner hvert område de forsvarer.

Kaptein Alf Stensli mener vi kan lære noe av krigen i Ukraina. De som slåss i front der er i praksis heimevernsfolk, mener han. Foto: Thomas Nilsen / CMT

Lagleder Erlend Gunstveit synses det er mer meningsfullt å øve nå.

– Krigen i Ukraina gjør oss mer motiverte. En ser også tydeligere viktigheten av Heimevernet. Øvelser som tidligere kunne virke litt meningsløse, får mening.

Gunstveit er kjent fra sangkonkurransen The Voice. Som andre i Heimevernet, driver han til vanlig med noe helt annet enn å trene med moderne våpen i byer og utmark.

De 2500 soldatene som deltar på øvelsen er alt fra kokker til sykepleiere.

Lagleder og sangartist i sivil, Erlend Gunstveit, mener krigen i Ukraina gjør soldatene mer motiverte. Foto: Thomas Nilsen / CMT

Styrker Forsvaret

Nylig ble det klart at regjeringen vil be Stortinget om en ekstrabevilgning på 3,5 milliarder kroner for å styrke Forsvaret og sivil beredskap i 2022.

– Vi står overfor et mer uforutsigbart og aggressivt russisk regime i vårt naboland. Russland bruker omfattende militærmakt mot sivile, og viser få tegn til å bruke diplomatiske spor, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

De ekstra milliardene skal gi økt aktivitet i både Sjøforsvaret, Hæren og Heimevernet.

– V il snu nedbygginga av Heimevernet

De siste årene har kuttrunder i Heimevernet og reduksjon i antall ansatte vært et stridstema.

Krigen i Ukraina kan ha endret dette. I ulike politiske leire uttrykkes det nå ønske om å styrke denne delen av forsvaret.

– Russlands invasjon av Ukraina har vist hvor viktig landstyrkene i Ukraina er for forsvarsevnen og at fysiske barrierer betyr noe. Heimevernet er i tillegg en viktig aktør for samfunnet vårt i beredskap og der kriser oppstår, sier Gro-Anita Mykjåland.

Stortingsrepresentanten fra Agder er medlem i sentralstyret i Senterpartiet.

– Forrige regjering reduserte antall heimevernssoldater i vårt distrikt betydelig – nesten en halvering. I et distrikt nesten uten annet forsvar, må dette bygges opp igjen, sier hun.

Senterpartiets Gro-Anita Mykjåland lover å bygge opp Heimevernet igjen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Har blitt styrket

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes har en annen oppfatning.

– Heimevernet i Norge har virkelig fått et løft de siste åtte årene, med mye nytt materiell og mer øving.

Han har ingen konkrete løfter om mer penger til Heimevernet.

– Forsvarsgrenene må sees i sammenheng og ha gjensidig forsterkende effekt. Selv om hver enkelt forsvarsgren er viktig, vil det alltid være summen som utgjør Norges forsvarsevne.