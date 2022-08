Stenger ned produksjon etter for høye strømkostnader

Prosessen med nedstenging starter umiddelbart og forventes å ta snaue to uker.

Begrunnelsen for nedstengingen er dagens ekstremt høye strømpriser på over seks kroner per kilowattime.

Fabrikken produserer aluminium og støper aluminiumsbolter. Nedstengningen av en linje skal dempe de negative konsekvensene fra dagens prisnivå.

– Vi taper rundt 6500 dollar per tonn aluminium vi lager. Dette gjelder ikke alle tonnene vi lager for vi har en kraftavtale også, sier energisjef, Ole Løfsnæs, i Alcoa Norge.

Selskapet opplyser at ingen av verkets faste ansatte vil permitteres eller sies opp som følge av nedstengingen.

– Noen kan få litt andre arbeidsoppgaver i en kort periode, men ingen skal sies opp eller permitteres, sier Løfsnæs.

Energisjef, Ole Løfsnæs, i Alcoa Norge sier de taper penger på å produsere aluminium ved verket på Lista. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Håper å komme raskt tilbake

I fjerde kvartal i år vil Alcoa Listas energisituasjon forbedres.

Alcoa Lista og Statkraft har blitt enige om en ordning, inngått på kommersielle vilkår, som gir Alcoa Lista bedre og mer forutsigbare energikostnader gjennom vinteren og ut neste år.

Produksjonslinjen skal etter planen stenges ned i midten av september.

Intensjonen er at produksjonslinjen skal åpne opp igjen etter kort tid, men det avhenger av flere faktorer, ifølge Løfsnæs.

– Vi kan få en situasjon hvor aluminiumsprisen kan gå ad skogen. Det er også tekniske hensyn vi må håndtere etter beste evne. Det er vanskelig å gi en eksakt dato for når linjen vil åpne igjen, sier han.